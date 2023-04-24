ЗСУ знищили 11 ворожих безпілотників: Генштаб назвав моделі

Триває 425-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Протягом минулої доби противник завдав один ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив приблизно 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ворог активно використовує авіацію, застосовує крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Унаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – на них відбито приблизно 60 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Червона Зоря, Павлівка, Кіндратівка, Тимофіївка Сумської області, а також Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове та Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка і Берестове Харківської області; Новоселівське на Луганщині; Торське та Спірне Донецької області.

На Лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське і Спірне – Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка, Богданівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Новодмитрівка, Костянтинівка та Нью-Йорк Донецької області.

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На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мав, зазнав великих втрат. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Ласточкине, Первомайське, Карлівку та Невельське.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника у північній і центральній частинах населеного пункту Мар’їнка, а також у районі Новомихайлівки Донецької області. У той же час ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Богоявленку, Новоукраїнку, Вугледар, Золоту Ниву, Пречистівку, Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. У той же час протягом доби здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Томарине, Одрадокам’янка, Ольгівка, Садове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Пошкоджено приблизно 25 житлових будинків. Є поранені серед мирних громадян.

Злочини окупантів

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай. Так, у місті Бердянськ Запорізької області так звана російська окупаційна влада намагається вивезти викрадене збіжжя, завантажуючи його на ворожі вантажні судна.

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Окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою. Із метою поповнення некомплекту військових лікарів, місцевих працівників медичних закладів Бердянська, які отримали паспорти громадян РФ, почали змушувати встати на військовий облік ворога. У випадку відмови погрожують їм втратою робочих місць.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів. Також збито два ворожі розвідувальні БпЛА типу «Мерлін» та один «Орлан-10», а також вісім дронів-камікадзе типу «Ланцет».

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили три станції радіоелектронної боротьби противника.