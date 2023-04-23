Вагнерівці більше не братимуть полонених: Пригожин виступив із цинічною заявою

«Вбиватимемо всіх, хто на полі бою», – пригрозив ватажок «Вагнера»

Євген Пригожин заявив, що підконтрольна йому приватна військова компанія «Вагнер» більше не братиме в полон українських вояків. Як повідомляють російські ЗМІ, заява стала реакцією на перехоплення переговорів, де бійці ЗСУ нібито наказують добити пораненого вагнерівця.

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«Ми ніколи не порушуватимемо міжнародні закони гуманізму… Будемо просто знищувати всіх на полі бою. Цей закон називатиметься «законом трьохсотого». Вбиватимемо всіх, хто на полі бою. Жодного полоненого більше не брати!», – заявив терорист.

Нагадаємо, нещодавно, у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями ЗС РФ та найманцями ПВК «Вагнер», яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін.

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Раніше два колишніх ув’язнених, яких завербували у ПВК «Вагнер», розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків.

Також терорист і засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що РФ необхідно оголосити про закінчення так званої «спецоперації» проти України й закріпитися на окупованих українських територіях.