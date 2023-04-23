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Вагнерівці більше не братимуть полонених: Пригожин виступив із цинічною заявою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вагнерівці більше не братимуть полонених: Пригожин виступив із цинічною заявою
Пригожин виступив із цинічною заявою
фото з відкритих джерел

«Вбиватимемо всіх, хто на полі бою», – пригрозив ватажок «Вагнера»

Євген Пригожин заявив, що підконтрольна йому приватна військова компанія «Вагнер» більше не братиме в полон українських вояків. Як повідомляють російські ЗМІ, заява стала реакцією на перехоплення переговорів, де бійці ЗСУ нібито наказують добити пораненого вагнерівця.

«Ми ніколи не порушуватимемо міжнародні закони гуманізму… Будемо просто знищувати всіх на полі бою. Цей закон називатиметься «законом трьохсотого». Вбиватимемо всіх, хто на полі бою. Жодного полоненого більше не брати!», – заявив терорист.

Нагадаємо, нещодавно, у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями ЗС РФ та найманцями ПВК «Вагнер», яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін.

Раніше два колишніх ув’язнених, яких завербували у ПВК «Вагнер», розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків. 

Також терорист і засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що РФ необхідно оголосити про закінчення так званої «спецоперації» проти України й закріпитися на окупованих українських територіях.

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Теги: полон закон перехоплення правозахисники бійка

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