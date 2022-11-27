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Депутат Держдуми анонсував нові цілі ракетних ударів по Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депутат Держдуми анонсував нові цілі ракетних ударів по Україні
Російський генерал цинічно заявив, що ракетами потрібно бити по центрах банківських операцій
фото скріншот відео

Депутат РФ Гурулєв: «Далі бомбити центр банківських операцій»

Російський генерал і депутат Держдуми РФ Андрій Гурулєв відкрито назвав наступну мету російських окупантів для ракетних ударів по Україні. РФ хоче знищити банківську інфраструктуру країни. Про це він заявив в ефірі російських пропагандистів, відео вже розлетілося в Мережі.

Окупанти хочуть залишити людей не тільки без можливості отримувати гроші, але і без можливості розраховуватися за той чи інший товар або послуги.

«Зараз б'ємо по всій енергосистемі. До кінця доб'ємо, далі ж є не тільки Логістика. Наприклад банківська система. Бомбити центр банківських операцій. Все стало, нічого нікуди не переведеш, карти не працюють, тобі получку не платять», – сказав Гурулєв.

Як повідомлялося, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські загарбники готуються знову вдарити ракетами по території України і це може статися в будь-який момент. 

Раніше голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія попередив українців, що наступний тиждень може бути дуже важким. За його словами, росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики.

Нагадаємо, триває 277-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей. 

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Теги: гроші росія росіяни депутат відео обстріл послуги Білорусь ракета

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