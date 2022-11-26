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Втрати росіян в Україні наближаються до 87 тисяч: оновлені дані Генштабу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Втрати росіян в Україні наближаються до 87 тисяч: оновлені дані Генштабу
РФ втратила вже 86 710 своїх військових
фото з відкритих джерел

За останню добу ЗСУ знищили 560 загарбників

Українські захисники за останню добу знищили ще понад півтисячі окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 86 710 своїх військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 26 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 86710 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків – 2901 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин – 5848 (+4) од.;
  • артилерійських систем – 1896 (+1) од.;
  • РСЗВ – 395 (+0) од.;
  • засоби ППО – 209 (+0) од.;
  • літаків – 278 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 261 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1).;
  • крилаті ракети – 531 (+0).;
  • кораблі/катери – 16 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2) од.;
  • спеціальна техніка – 163 (+0).
Втрати росіян в Україні наближаються до 87 тисяч: оновлені дані Генштабу фото 1

Нагадаємо, триває двісті сімдесят шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по цивільних об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває перегрупування ворожих військ з метою посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що бомбовий терор Росії проти цивільної інфраструктури України повинен припинитися і Москва повинна завершити війну. 

Також міністерство оборони Росії збільшило частоту обміну військовополоненими, намагаючись заспокоїти невдоволення в інформаційному просторі щодо попередніх невдач домовитися про повернення російських військовополонених. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: втрати Москва Україна війна росія

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