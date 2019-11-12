Український лоукостер відкриває новий рейс до Італії



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Мінімальна ціна квитка становитиме 1700 гривень в один бік

Рейси з Києва до Барі стартують з 30 березня 2020 року

Українська авіакомпанія SkyUp відкриває новий рейс з Києва в італійське місто Барі.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Зазначається, що рейси стартують з 30 березня 2020 року і будуть здійснюватися двічі на тиждень - по понеділках (виліт з Києва о 11:10) і п'ятницях (виліт в 11:25). Час польотів складе 2,5 години.

Мінімальна ціна квитка становитиме 1700 гривень в один бік і 3500 обидва, з урахуванням перевезення лише ручної поклажі до 7 кг. З одним багажем до 23 кг вартість квитка у два боки буде дорівнювати 5200 гривень.

Нагадаємо, з 17 жовтня лоукостер SkyUp запустив нові рейси до Праги.

Раніше повідомлялося, що SkyUp 29 жовтня запустив новий рейс з Харкова у Тбілісі. Перельоти за маршрутом будуть виконуватися по вівторках і п'ятницях, вартість квитків стартує від 1791 грн.

Також турецький лоукостер Pegasus Airlines навесні 2020 року відкриє новий рейс з Києва до Даламан (Туреччина). Рейс почне польоти 26 квітня 2020 року з аеропорту Жуляни («Київ» імені Сікорського) і буде здійснюватися один раз на тиждень - щонеділі з Даламан і щопонеділка з Києва.