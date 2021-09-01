SkyUp запускає новий рейс до Польщі

Перший переліт запланований на 20 вересня

Український лоукостер SkyUp Airlines запускає новий авіарейс з Києва до польського міста Лодзь. Перший переліт запланований на 20 вересня. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

«З 20 вересня 2021 року авіакомпанія SkyUp почне виконання рейсів за маршрутом Київ – Лодзь – Київ. Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень: щопонеділка і щосереди. Вильоти як з Києва, так і зворотні з Лодзі заплановані на вечірній час», – йдеться в повідомленні.

Квитки вже можна замовити на офіційному сайті авіакомпанії.

Відзначимо, що на сьогодні Польща не відкрила свої кордони для українців, проте деякі категорії громадян мають право відвідувати країну. Зокрема, особи, у яких є карта Поляка або дозвіл на роботу в країні.

Відзначимо, що SkyUp скасував можливість безкоштовного вибору місцязаздалегідь для деяких пасажирів.

Згідно з оновленими правилами, за вибір місця заздалегідь тепер необхідно буде заплатити від $ 6 до $ 21 в залежності від ряду і розміщення біля проходу, на середньому кріслі або біля вікна. Безкоштовне бронювання місць заздалегідь залишилося тільки у пасажирів, які купили найдорожчі квитки за тарифом Flex.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp Airlines відновить польоти з Києва до Танзанії на острів Занзібар. Перший рейс заплановано на 23 жовтня 2021 року.

Спершу рейси заплановані двічі на тиждень – щосереди й суботи, а з нового року частота збільшиться до чотирьох на тиждень.

Також із 1 вересня до України почне літати ще один європейський лоукостер. Йдеться про авіакомпанію Eurowings – дочірній підрозділ німецької Lufthansa. Про це повідомляє пресслужба міжнародного аеропорту «Бориспіль».



