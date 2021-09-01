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    SkyUp запускає новий рейс до Польщі

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    SkyUp Airlines літатиме до Лодзя&nbsp; - SkyUp запускає новий рейс до Польщі
    SkyUp Airlines літатиме до Лодзя 
    Фото: Аеропорт Харків

    Перший переліт запланований на 20 вересня

    Український лоукостер SkyUp Airlines запускає новий авіарейс з Києва до польського міста Лодзь. Перший переліт запланований на 20 вересня. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

    «З 20 вересня 2021 року авіакомпанія SkyUp почне виконання рейсів за маршрутом Київ – Лодзь – Київ. Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень: щопонеділка і щосереди. Вильоти як з Києва, так і зворотні з Лодзі заплановані на вечірній час», – йдеться в повідомленні.

    Квитки вже можна замовити на офіційному сайті авіакомпанії.

    Відзначимо, що на сьогодні Польща не відкрила свої кордони для українців, проте деякі категорії громадян мають право відвідувати країну. Зокрема, особи, у яких є карта Поляка або дозвіл на роботу в країні.

    Відзначимо, що SkyUp скасував можливість безкоштовного вибору місцязаздалегідь для деяких пасажирів.

    Згідно з оновленими правилами, за вибір місця заздалегідь тепер необхідно буде заплатити від $ 6 до $ 21 в залежності від ряду і розміщення біля проходу, на середньому кріслі або біля вікна. Безкоштовне бронювання місць заздалегідь залишилося тільки у пасажирів, які купили найдорожчі квитки за тарифом Flex.

    Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp Airlines відновить польоти з Києва до Танзанії на острів Занзібар. Перший рейс заплановано на 23 жовтня 2021 року.

    Спершу рейси заплановані двічі на тиждень – щосереди й суботи, а з нового року частота збільшиться до чотирьох на тиждень.

    Також із 1 вересня до України почне літати ще один європейський лоукостер. Йдеться про авіакомпанію Eurowings – дочірній підрозділ німецької Lufthansa. Про це повідомляє пресслужба міжнародного аеропорту «Бориспіль».


    Теги: Київ SkyUp авіарейс
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    SkyUp запускає новий рейс до Польщі