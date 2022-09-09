Ворог вночі обстріляв центр Слов’янська (відео)

Гучно було в центрі міста та в промзоні вул. Залізничний вокзал

Характер та кількість руйнувань встановлюється

Російські загарбники сьогодні вночі знову атакували Слов’янськ на Донеччині. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

«Це знову була неспокійна ніч. Гучно було в центрі міста та в промзоні вул. Залізничний вокзал. Бережіть себе! Не ігноруйте можливість евакуюватися», – зазначив мер.

Відомо, що обійшлося без жертв. Характер та кількість руйнувань зараз розслідується.

Нагадаємо, зранку 7 вересня окупаційні війська РФ здійснили ракетний обстріл центральної частини м. Слов’янська Донецької області. З-під завалів дістали тіла чотирьох загиблих.

До слова, триває 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.