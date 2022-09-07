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Атака на Слов'янськ: кількість жертв внаслідок обстрілу зросла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Слов'янськ: кількість жертв внаслідок обстрілу зросла
Пошуково-рятувальні роботи тривають
фото: Офіс Генпрокурора

Снаряди загарбників влучили у приватні домоволодіння, школу, а також багатоповерховий будинок

Під час розбору завалів будинку, що постраждав внаслідок ракетного обстрілу окупантами Слов'янька Донецької області, рятувальники виявили тіла ще трьох загиблих. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Через обстріл окупантами Слов’янська загинули троє мирних мешканців – розпочато розслідування», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зранку 7 вересня окупаційні війська РФ здійснили ракетний обстріл центральної частини м. Слов’янська Донецької області.

«Снаряди загарбників влучили у приватні домоволодіння, школу, а також багатоповерховий будинок, під завалами якого загинули двоє чоловіків та жінка. Пошуково-рятувальні роботи тривають», – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Слов'янську, який піддався потужному обстрілу сьогодні зранку, під час розбору завалів житлового будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Нагадаємо, російські загарбники сьогодні вкотре вдарили по Слов’янську на Донеччині. Повідомлялося, що під завалами будинків можуть бути люди. 

Триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Про

Теги: війна Донеччина обстріл

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