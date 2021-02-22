У Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка (фото)
Правоохоронці встановлюють особу загиблого, здійснюють огляд місця події
У Шевченківському районі Харкова посеред вулиці сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік.
Правоохоронці оголосили операцію «Сирена» для затримання причетних до злочину.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харкова.
Близько 20-ї години поліцейські отримали інформацію про звуки стрілянини по вулиці Отакара Яроша.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Вони встановлюють особу загиблого, здійснюють огляд місця події, збирають речові докази, встановлюють та опитують свідків.
«Для затримання осіб, причетних до злочину, введено в дію поліцейську операцію «Сирена», – заявили в поліції.
Інформація про даний факт зареєстрована в Єдиному обліку.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.