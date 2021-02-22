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    Події в Україні

    У Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка (фото)

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    У Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка - У Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка (фото)
    У Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці встановлюють особу загиблого, здійснюють огляд місця події

    У Шевченківському районі Харкова посеред вулиці сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік.

    Правоохоронці оголосили операцію «Сирена» для затримання причетних до злочину.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Харкова.

    Близько 20-ї години поліцейські отримали інформацію про звуки стрілянини по вулиці Отакара Яроша.

    На місце події прибула слідчо-оперативна група. Вони встановлюють особу загиблого, здійснюють огляд місця події, збирають речові докази, встановлюють та опитують свідків.

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    У Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка (фото)
    У Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка (фото)
    У Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка (фото)
    У Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка (фото)
    Фото: Нацполіція

    «Для затримання осіб, причетних до злочину, введено в дію поліцейську операцію «Сирена», – заявили в поліції.

    Інформація про даний факт зареєстрована в Єдиному обліку.

    Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    Теги: Харків кримінал чоловік стрілянина
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