Побиття дітей у Рівному: скандальній стоматологині обрали запобіжний захід

Стоматологині загрожує штраф до 56 тисяч гривень, громадські роботи на строк до 200 годин або виправні роботи на строк до одного року

У Рівному міський суд обрав стоматологині Інні Кравчук запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Правоохоронці повідомили дантистці про підозру за низкою заяв батьків, які звинуватили її у застосуванні сили до дітей.

Про це повідомила поліція Рівненщини.

Так, тепер Кравчук зобов’язана прибувати за кожною вимогою до суду або іншого визначеного органу державної влади та не відлучатися із населеного пункту, в якому зареєстрована або проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Крім того, їй заборонили спілкуватися з будь-якою людиною, визначеною слідчим суддею, судом, або ж спілкуватися із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом.

Таким чином суд своїм рішенням задовольнив клопотання дізнавача Рівненського районного управління поліції.

Правоохоронці також зазначили, що вже повідомили дантистці про підозру за 4 зверненнями батьків. Вона стосується частини 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та частини 1 статті 126 (нанесення побоїв малолітнім пацієнтам) Кримінального кодексу України.

Стоматологині загрожує штраф до 56 тисяч гривень, громадські роботи на строк до 200 годин або виправні роботи на строк до одного року.

Нагадаємо, кілька днів тому у Рівному спалахнув скандал через стоматолога Інну Кравчук. У соцмережах з'явилося відео, де видно, як вона приймає маленьких пацієнтів: хапає і шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби та б'є об крісло головою маленького хлопчика.

Про те, що відбувається в стоматологічному кабінеті у соцмережі розповіла рівненська журналістка Вікторія Мамотюк.