Смертельна ДТП. Судді Макарівського райсуду зреклися свого голови

За офіційними даними суддю затримано

Колектив Макарівського райсуду Київської області висловив недовіру своєму голові та пообіцяв належне розслідування справи щодо Олексія Тандира, який нетверезим збив на смерть нацгвардійця на блокпосту. Про це йдеться у заяві суду.

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«Колектив суду свідомий того, що такі дії несуть ознаки не тільки адміністративного та кримінального правопорушення, а й підривають довіру суспільства до суддів, які чесно і з гідністю виконують свої обов'язки.

Макарівський районний суд буде сприяти уповноваженим органам у розслідуванні ДТП та у разі підтвердження інформації щодо наявності обтяжуючих обставин звертатися до відповідних органів суддівського врядування задля відповідного реагування», - зазначається у заяві.

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За офіційними даними суддю затримано в порядку ст. ст. 208, 482 КПК України. Проводяться першочергові слідчі дії.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру та звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.

Також зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

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Як повідомлялося, у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.