США розслідують, чи допомагала криптобіржа Binance росіянам обходити санкції – ЗМІ

Правоохоронці підозрюють, що компанія дозволяє громадянам РФ переказувати гроші через біржу

Міністерство юстиції США розслідує, чи могла найбільша в світі криптовалютна біржа Binance допомагати росіянам обходити американські санкції. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

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Як пише видання, розслідування відділу національної безпеки мін’юсту США з'ясовує, чи порушили Binance або посадові особи компанії санкції, пов'язані з російським вторгненням в Україну.

За словами одного з джерел Bloomberg, розслідування ведеться паралельно з розслідуванням кримінального відділу.

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Інше джерело зазначило, що Binance веде переговори з мін’юстом США, щоб вирішити попередні скарги на те, що біржа використовувалася для обходу санкцій проти Ірану.

Водночас компанія заявила, що повністю дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.

Крім того, біржа зазначила, що згідно з протоколами компанії, кожен клієнт повинен пройти контроль, який включає перевірку країни проживання та особисту ідентифікацію.

Нагадаємо, що за допомогою інструментів OSINT вдалося відстежити десятки російських військових, які продовжують використовувати криптогаманці на Binance.