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Грузія виграла суд проти Росії. Європейський суд із прав людини оприлюднив вердикт

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Грузія виграла суд проти Росії. Європейський суд із прав людини оприлюднив вердикт
Грузія заявляла про загалом 116 випадків, та з них задовольнили лише 50
фото з відкритих джерел

Європейський суд із прав людини зобовʼязав Росію протягом трьох місяців виплатити Грузії €3,25 мільйона компенсації за вбивства щонайменше 50 цивільних у селах Південної Осетії та в буферній зоні

Європейський суд із прав людини зобовʼязав Росію виплатити Грузії €129 млн за порушення прав людини на окупованих територіях. Адже росіяни напали на Грузію влітку 2008 року й окупували Абхазію та Південну Осетію. Про це йдеться в рішенні суду.

Cуд постановив, що має юрисдикцію розглядати запит Грузії про компенсації, попри те, що Росію у 2022 році вигнали з Ради Європи, а російська сторона не співпрацювала із судом.

ЄСПЛ вирішив, що Росія повинна протягом трьох місяців виплатити Грузії €3,25 млн компенсації за вбивства щонайменше 50 цивільних у селах Південної Осетії та в буферній зоні. Грузія заявляла про 116 таких випадків, але більшість із них суд відхилив, тому що вони сталися під час 5 днів «гарячої фази війни», а ЄСПЛ своїм попереднім рішенням виключив ці дати з-під своєї юрисдикції.

Також Росія має виплатити €2,7 млн щонайменше 166 постраждалим від необґрунтованих затримань і нелюдського поводження з боку так званого «Міністерства внутрішніх справ Південної Осетії». Ще €640 тисяч підуть постраждалим від тортур грузинським військовополоненим.

Найбільша сума компенсацій – €115 млн – піде постраждалим від практики окупаційних адміністрацій перешкоджати поверненню грузинів до їхніх домівок на окупованих територіях. Таких постраждалих щонайменше 23 тисячі.

Ще €8,42 млн присуджуються у звʼязку з нематеріальними збитками для щонайменше 142 людей, які постраждали від відсутності адекватного розслідування російською стороною загибелі цивільних під час активної фази бойових дій.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав неприйнятною скаргу підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука, який звинувачував владу України в «політичній мотивації» його кримінального переслідування.

Суд зазначив, що кримінальне провадження проти Медведчука все ще перебуває на дуже попередній стадії, тому його скарга на порушення права на справедливий судовий розгляд є передчасною.

Також суд зазначив, що з приводу обрання домашнього арешту, на що скаржився Медведчук, українські суди давали роз’яснення, які «не видаються довільними чи необґрунтованими».

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Теги: росія Грузія розслідування Україна росіяни

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