Грузія виграла суд проти Росії. Європейський суд із прав людини оприлюднив вердикт

Грузія заявляла про загалом 116 випадків, та з них задовольнили лише 50

Європейський суд із прав людини зобовʼязав Росію протягом трьох місяців виплатити Грузії €3,25 мільйона компенсації за вбивства щонайменше 50 цивільних у селах Південної Осетії та в буферній зоні

Європейський суд із прав людини зобовʼязав Росію виплатити Грузії €129 млн за порушення прав людини на окупованих територіях. Адже росіяни напали на Грузію влітку 2008 року й окупували Абхазію та Південну Осетію. Про це йдеться в рішенні суду.

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Cуд постановив, що має юрисдикцію розглядати запит Грузії про компенсації, попри те, що Росію у 2022 році вигнали з Ради Європи, а російська сторона не співпрацювала із судом.

ЄСПЛ вирішив, що Росія повинна протягом трьох місяців виплатити Грузії €3,25 млн компенсації за вбивства щонайменше 50 цивільних у селах Південної Осетії та в буферній зоні. Грузія заявляла про 116 таких випадків, але більшість із них суд відхилив, тому що вони сталися під час 5 днів «гарячої фази війни», а ЄСПЛ своїм попереднім рішенням виключив ці дати з-під своєї юрисдикції.

Також Росія має виплатити €2,7 млн щонайменше 166 постраждалим від необґрунтованих затримань і нелюдського поводження з боку так званого «Міністерства внутрішніх справ Південної Осетії». Ще €640 тисяч підуть постраждалим від тортур грузинським військовополоненим.

Найбільша сума компенсацій – €115 млн – піде постраждалим від практики окупаційних адміністрацій перешкоджати поверненню грузинів до їхніх домівок на окупованих територіях. Таких постраждалих щонайменше 23 тисячі.

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Ще €8,42 млн присуджуються у звʼязку з нематеріальними збитками для щонайменше 142 людей, які постраждали від відсутності адекватного розслідування російською стороною загибелі цивільних під час активної фази бойових дій.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав неприйнятною скаргу підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука, який звинувачував владу України в «політичній мотивації» його кримінального переслідування.

Суд зазначив, що кримінальне провадження проти Медведчука все ще перебуває на дуже попередній стадії, тому його скарга на порушення права на справедливий судовий розгляд є передчасною.

Також суд зазначив, що з приводу обрання домашнього арешту, на що скаржився Медведчук, українські суди давали роз’яснення, які «не видаються довільними чи необґрунтованими».