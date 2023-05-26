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Голова одного із судів Києва збив на смерть нацгвардійця на блокпосту – ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Голова одного із судів Києва збив на смерть нацгвардійця на блокпосту – ЗМІ
За даними ЗМІ, Олексій Тандир перебував у стані алкогольного сп’яніння
фото з відкритих джерел

Правоохоронці затримали винуватця ДТП

У ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що близько півночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі «Лексус», рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

За даними ЗМІ, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці затримали винуватця ДТП.

Нагадаємо, нещодавно у Хмельницькому водій збив на переході поліцейську і двох військових, є загиблий.

До слова, 23 травня депутатці Київради Ярині Ар'євій повідомили про підозру через ДТП, вчинену під дією наркотиків. Вона заперечує, що була під дією речовин. Аварія сталася наприкінці листопада. Ар'єва заявила, що її сім'я одразу почала допомагати постраждалій жінці з лікуванням, а ДТП сталася під час блекауту. Суд відправив її під нічний домашній арешт (з 20:00 до 06:00), прокуратура це оскаржить. Депутатці загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Теги: ДТП Київ суддя Нацгвардія

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