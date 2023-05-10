Чи перейменують УПЦ у РПЦ в Україні? Суд воскресив скандальну справу

З 2019 року діє судова заборона на перереєстрацію релігійних організацій УПЦ у Російську православну церкву в Україні

Спір Київської митрополії Української православної церкви МП із Мінкультом не вирішено з 2019 року

До Київського окружного адміністративного суду надійшла справа за позовом Київської митрополії Української православної церкви МП до Міністерства культури, яку не вдалося розглянути з 2019 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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До середини грудня 2022 року адмінсправу слухав скандальний Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК), якого, за рішенням Верховної Ради, було ліквідовано. Лише 12 квітня цього року ОАСК передав цю справу до Київського окружного адміністративного суду. Головуюча суддя Альона Кушнова постановила: розгляд відбуватиметься за правилами спрощеного провадження, без повідомлення сторін і за наявними у справі матеріалами.

Нагадаємо, суть претензій УПЦ МП зводилася до того, що релігійна організація разом із її храмами (їх кілька сотень і в адмінсправі вони проходять як треті особи – «Главком») не визнала наказ Мінкульту від 25 січня 2019 року №37, згідно з яким УПЦ мала перейменуватися у Російську православну церкву в Україні. Відповідний перелік релігійних організацій на початку 2019-го Мінкульт встиг оприлюднити в газеті «Урядовий кур’єр».

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Проте Київська митрополія заблокувала дії державних реєстраторів, подавши, окрім позову, заяву про забезпечення позову. Її одразу розглянув та задовольнив ОАСК. При цьому кінцевого рішення за позовом УПЦ МП столичний суд не спромігся винести протягом трьох років.

Мінкульт спробував оскаржити рішення Окружного адмінсуду Києва щодо задоволення заяви про забезпечення позову у двох судових інстанціях. Однак усе марно. Наразі Київський окружний адмінсуд повинен розпочати розгляд позову церкви до Мінкульту з самого початку.

У коментарі «Главкому» колишня голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан поділилася міркуваннями стосовно того, чи відбудеться у 2023 році перейменування УПЦ МП. Насамперед усе залежатиме від результатів релігієзнавчої експертизи Державної служби з етнополітики Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом.

Крім цього, новий голова Державної служби етнополітики та свободи совісті, вчений-релігієзнавець Віктор Єленський зазначив, що у Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій.

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«У ньому йдеться, що не допускається діяльність релігійних організацій, чиї центри розташовані у країні, яка здійснила або здійснює агресію проти України. Це перша позиція. Друга позиція полягає в тому, що треба з’ясувати, чи має ця чи інша релігійна організація центр у країні, яка здійснила агресію проти України. Для цього виконують релігієзнавчу експертизу… Експерти встановили, що справді УПЦ має зв’язок із центром в Москві. І якщо встановлюють зв’язок, то державний орган, який здійснює політику у сфері релігії, робить припис, мовляв, шановна релігійна організаціє, будь ласка, усуньте цей зв’язок у такий-то спосіб. Дається час на це. Якщо релігійна організація цього не робить, то державний орган звертається до суду, щоб припинити діяльність цієї організації», – роз’яснив високопосадовець.