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Киянин після розлучення відсудив у дружини половину вартості за її молочні залози

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Киянин після розлучення відсудив у дружини половину вартості за її молочні залози
Оскільки молочні залози жінки є неподільними, за рішенням суду на них витрачались грошові кошти з сімейного бюджету
фото з відкритих джерел

За рішенням суду, чоловік отримає €3000

Солом'янський районний суд міста Києва опублікував рішення, у якому йдеться про розподіл спільного майна подружжя. Суд визнав молочні залози дружини спільним майном і задовольнив вимогу чоловіка про стягнення половину вартості цієї неподільної речі. Про це повідомили у спільноті Ради адвокатів України.

Встановлено, що у 2016 році була здійснена операція по ендопротезуванню молочних залоз, яка коштувала 172 тис. грн, тобто €6000.

Статтею 183 Цивільного кодексу України передбачено, що неподільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового призначення. У статті 364 ЦК України також зазначено, що якщо виділ у натурі частки із спільного майна не допускається згідно із законом або є неможливим, співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки.

Оскільки молочні залози жінки є неподільними, за рішенням суду на неї витрачались грошового кошти з сімейного бюджету. Згідно з цим, чоловік має право отримати відшкодування половини вартості суми за операцію, тобто 93974 грн, які еквівалентні €3000.

Рішення Солом'янського районного суду
Рішення Солом'янського районного суду

Нагадаємо, що 9 травня у Львові суд розглянув справу 18-річної дівчини, яка займалася сексом на зупинці громадського транспорту. Згідно із судовим рішенням, 25 січня 2023 року о 22:18 у Львові дівчина «вчинила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче поясу, вступила в контакт (статеві зносини) з чоловіком». Дівчину звинувачували у вчиненні дрібного хуліганства. Вона свою вину визнала. 

У Франківському районному суді Львова також пояснили, чому за секс на зупинці громадського транспорту ввечері 25 лютого покарали лише 18-річну дівчину, а її партнера – ні.

Теги: суд розлучення

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