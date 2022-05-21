Соцдопомога в обмін на особисті дані: росіяни у Мелітополі шантажують пенсіонерів

Російські окупанти вдаються до шантажу пенсіонерів у Мелітополі

Російські військові шантажують пенсіонерів у тимчасово окупованому Мелітополі: вони вимагають від них особисті дані в обмін на соціальну допомогу

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові виманюють у пенсіонерів персональні дані за рублі. Таку заяву зробили у Запорізькій обласній військовій адміністративній адміністрації.

Там уточнили, що кошти видають у Центрі надання адміністративних послуг. Аналогічна ситуація спостерігається і у селищі міського типу Михайлівка. Окупанти беруть особисті дані пенсіонерів нібито для виплати їм пенсій.

«У Василівці росіяни анонсують роздачу 10 тисяч рублів для соціально незахищених груп населення – пенсіонерів та працівників бюджетної сфери. При собі вимагають документи. Але для чого справді збирають персональну інформацію у всіх цих випадках, поки що не відомо», – йдеться у повідомленні.

Днями стало відомо, що росіяни почали збирати особисті дані мешканців міста. Мер міста Іван Федоров не виключив, що окупанти це роблять для підготовки до «якогось референдуму».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вивозять українське продовольство з Мелітополя в Крим та грабують нові дитячі садочки.

Відомо, що в Україні розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення національних цінностей з музею в Мелітополі, яке вчинили російські загарбники. Зокрема, йдеться про скіфське золото.

Також окупанти вкрали з Маріупольського художнього музею картини Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського.