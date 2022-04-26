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    Українська «Стугна» знищує бронетехніку російських окупантів. Видовищне відео

    &laquo;Стугна&raquo; чудово себе показує на цій війні - Українська «Стугна» знищує бронетехніку російських окупантів. Видовищне відео
    «Стугна» чудово себе показує на цій війні
    скріншот з відео

    Триває 62-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Українські воїни продовжують давати гідну відсіч ворожим військам.

    Військові виклали відео, як працює український протитанковий ракетний комплекс «Стугна».

    «Увага! Господи помилуй нас. Пуск!», − промовив оператор комплексу і запустив ракету. Від російського танку, в результаті, мало що лишилося.

    На відео можна побачити ще кілька вдалих пострілів від українських захисників:


    Нагадаємо, в інтернет виклали відео, яке зняли жителі Маріуполя, за дві години після жорстокого бомбардування драмтеатру.

    «Це ж треба: так відверто, так цинічно і так жорстоко. Тут біженці ховались», − коментує побачене жінка, яка знімала зруйновану будівлю та вулиці поруч. І прямо в цей момент поруч пролетів ще один снаряд. Люди одразу попадали на землю.


    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Українська «Стугна» знищує бронетехніку російських окупантів. Видовищне відео