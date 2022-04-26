Українська «Стугна» знищує бронетехніку російських окупантів. Видовищне відео
Триває 62-й день повномасштабної війни Росії проти України
Українські воїни продовжують давати гідну відсіч ворожим військам.
Військові виклали відео, як працює український протитанковий ракетний комплекс «Стугна».
«Увага! Господи помилуй нас. Пуск!», − промовив оператор комплексу і запустив ракету. Від російського танку, в результаті, мало що лишилося.
На відео можна побачити ще кілька вдалих пострілів від українських захисників:
Нагадаємо, в інтернет виклали відео, яке зняли жителі Маріуполя, за дві години після жорстокого бомбардування драмтеатру.
«Це ж треба: так відверто, так цинічно і так жорстоко. Тут біженці ховались», − коментує побачене жінка, яка знімала зруйновану будівлю та вулиці поруч. І прямо в цей момент поруч пролетів ще один снаряд. Люди одразу попадали на землю.