Соцслужба перевірить усі українські заклади, де проживають діти: причина

Жолнович: Служба розробила спеціальний опитувальник, щоб в екологічний спосіб виявляти порушення щодо дітей

Нацсоцслужба проведе перевірки в усіх закладах, де цілодобово живуть діти, з метою виявлення можливих фактів насильства щодо них чи порушення інших прав. Таке рішення прийняла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович після інформації про реабілітаційний центр у Львівській області.

«Для цього служба розробила спеціальний опитувальник, щоб в екологічний спосіб виявляти такі порушення, не травмуючи почуття дітей. Разом з тим, в чергове хочу наголосити, що найкраще, щоб всі діти в Україні, навіть якщо вони мають особливі освітні потреби, змогли навчатися найближче до своїх домівок та щовечора повертатись додому», – йдеться у заяві.

За словами Жолнович, наразі діти змушені навчатися у спецшколах, яких лише декілька в області. Через це батьки не можуть їх відвідувати щоденно:

«Зрозуміло, що до них неможливо добиратися щодня, тому потрібні не окремі заклади, а класи в загальних школах. Тоді, батьки зможуть вибрати навчальний заклад поруч з домом».

Міністерка соціальної політики закликала збільшити кількість сімейних форм виховання в громадах та розвивати інклюзивні класи в загальних школах. це потрібно для того, щоб за освітньою послугою не треба було звертатися далеко від дому.

Нагадаємо, що Дмитро Лубінець повідомив, що у реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей. За його словами, цей центр розміщує найвразливіші категорії дітей-сиріт: тих, які позбавлені батьківського піклування; тих, які перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з особливими освітніми потребами.

Згодом Офіс генерального прокурора відреагував на цю подію та розпочав кримінальне провадження.