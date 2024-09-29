Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Соцслужба перевірить усі українські заклади, де проживають діти: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Соцслужба перевірить усі українські заклади, де проживають діти: причина
Оксана Жолнович закликала збільшувати кількість сімейних форм виховання в громадах та розвивати інклюзивні класи
фото: Оксана Жолнович/Facebook

Жолнович: Служба розробила спеціальний опитувальник, щоб в екологічний спосіб виявляти порушення щодо дітей

Нацсоцслужба проведе перевірки в усіх закладах, де цілодобово живуть діти, з метою виявлення можливих фактів насильства щодо них чи порушення інших прав. Таке рішення прийняла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович після інформації про реабілітаційний центр у Львівській області.

«Для цього служба розробила спеціальний опитувальник, щоб в екологічний спосіб виявляти такі порушення, не травмуючи почуття дітей. Разом з тим, в чергове хочу наголосити, що найкраще, щоб всі діти в Україні, навіть якщо вони мають особливі освітні потреби, змогли навчатися найближче до своїх домівок та щовечора повертатись додому», – йдеться у заяві.

За словами Жолнович, наразі діти змушені навчатися у спецшколах, яких лише декілька в області. Через це батьки не можуть їх відвідувати щоденно:

«Зрозуміло, що до них неможливо добиратися щодня, тому потрібні не окремі заклади, а класи в загальних школах. Тоді, батьки зможуть вибрати навчальний заклад поруч з домом».

Міністерка соціальної політики закликала збільшити кількість сімейних форм виховання в громадах та розвивати інклюзивні класи в загальних школах. це потрібно для того, щоб за освітньою послугою не треба було звертатися далеко від дому.

Нагадаємо, що Дмитро Лубінець повідомив, що у реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей. За його словами, цей центр розміщує найвразливіші категорії дітей-сиріт: тих, які позбавлені батьківського піклування; тих, які перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з особливими освітніми потребами.

Згодом Офіс генерального прокурора відреагував на цю подію та розпочав кримінальне провадження.

Теги: діти Україна українці Львівщина домашнє насильство піклування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські військові майже повністю знищили місто Рубіжне
У зруйнованому Рубіжному збільшилася кількість оголошень продажу нерухомості
Вчора, 10:14
РФ систематично нищить місто Вугледар
Ситуація під Вугледаром складна: Маломуж заявив про два варіанти розвитку подій
Вчора, 03:33
Середня сума мікропозики збільшилась у 1,4 раза, порівнюючи з минулим роком
Борги українців за мікрокредитами зросли на понад 50% від початку року
27 вересня, 15:31
Реальна війна показала, що технологіями можна захистити бійців, покращити їхню ефективність, але самих бійців замінити неможливо
Без піхоти навіть із мільярдами дронів воювати неможливо
16 вересня, 22:03
Церква є місцем щирої молитви, відвертих розмов, надійної допомоги, необхідної підтримки
Ми не можемо прожити життя без болю. Але є спосіб, як цей біль полегшити
13 вересня, 20:47
Лише з 1965-го по 1973-й ця В'єтнамська війна забрала життя понад 58 тисяч американських військових, 300 тисяч отримали поранення
Як США боролися із кадровим голодом під час війни? Уроки для України
10 вересня, 15:33
Суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальну справу щодо адвоката Петра Порошенка Ігоря Голованя
Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка: що сталося?
3 вересня, 14:15
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі має приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення безпекового контролю ЗАЕС
Повернення Запорізької АЕС: Зеленський пояснив, які варіанти розглядає Україна
2 вересня, 19:03
Британський дипломат запевнив, що його країна продовжить забезпечувати Україну необхідним для захисту свого народу
Британія в ООН: Міжнародне право дозволяє Україні удари по території РФ
30 серпня, 23:34

Події в Україні

У Запоріжжі Росія пошкодила будівлю вокзалу: які потяги затримуються
У Запоріжжі Росія пошкодила будівлю вокзалу: які потяги затримуються
Соцслужба перевірить усі українські заклади, де проживають діти: причина
Соцслужба перевірить усі українські заклади, де проживають діти: причина
Російський удар по Запоріжжю: з-під завалів врятовано жінку, кількість постраждалих зросла
Російський удар по Запоріжжю: з-під завалів врятовано жінку, кількість постраждалих зросла
Трагедія на Волині: загинула дитина, впавши в зерносховище (фото)
Трагедія на Волині: загинула дитина, впавши в зерносховище (фото)
У Маріуполі росіяни перетворюють школи на військові казарми для дітей
У Маріуполі росіяни перетворюють школи на військові казарми для дітей
У Запоріжжі змінено рух поїздів через російську атаку
У Запоріжжі змінено рух поїздів через російську атаку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Завершення війни в Україні: Швейцарія зробила неочікувану заяву
65K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2024
20K
Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує
11K
Стало відомо, скільки бізнес буде платити за кожного заброньованого від мобілізації працівника
8940
На війні загинув український артист

Новини

Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:00
В РФ поліція вербує на війну в Україну жінок-порушниць
Сьогодні, 03:50
В російському Єйську пролунали вибухи, мешканці сумніваються, що це ППО
Сьогодні, 02:45
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс
Вчора, 10:57

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua