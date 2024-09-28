Ситуація під Вугледаром складна: Маломуж заявив про два варіанти розвитку подій

Росіяни активно атакують Вугледар та беруть в кільце

Генерал армії України Микола Маломуж висловив стурбованість щодо ситуації під Вугледаром, зазначивши, що вона може розвиватися за двома основними сценаріями. Про це військовий заявив в етері телеканалу «Еспресо».

На його думку, в разі захоплення Вугледара російські війська отримають прямий вихід на Покровськ і зможуть просуватися територією Донецької області. Це, в свою чергу, може загрожувати українським військовим підрозділам, які перебувають у регіоні​.

«Це стосується як можливого наступу ворога в напрямку Донбасу, так і утримання логістичного шляху для забезпечення угрупувань Донеччини та Запоріжжя. Це альтернативний шлях Кримському, у випадку знищення Кримського мосту і паромних переправ», – заявив Маломуж.

Генерал підкреслив, що Вугледар є важливим логістичним та оборонним центром, і вкрай важливо утримати його під контролем. За його словами, українські збройні сили зміцнили свої позиції, але росіяни мають чисельну та вогневу перевагу. Маломуж зазначив, що командування розглядає два сценарії: перший передбачає контратаку з флангів, що може знецінити можливості противника; другий – можливу евакуацію військ у разі критичної ситуації​.

«Це надзвичайно складна ситуація, тому противник поступово просувається в плані охоплення Вугледару. Але якщо говорити про перспективи, то ми оцінюємо ці загрози та розглядаємо два сценарії», – зазначив генерал.

На даний момент ситуація під Вугледаром залишається напруженою, з постійними атаками з боку російських військ. Інформація вказує на те, що кількість атак на українські позиції зростає, а командування ЗСУ готує нові стратегічні рішення для захисту території.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що геолокаційні кадри, опубліковані 24 вересня, показують, що російські війська просунулися у східній частині Вугледару до вулиці Десантників, підтверджуючи повідомлення російських та українських джерел про те, що російські війська змогли таки увійти у Вугледар в період між 23 і 24 вересня.

До слова, цього тижня 57-а окрема мотострілецька бригада армії РФ прорвала оборону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка обороняє Вугледар Донецької області.

Також варто сказати, що 72-га окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців, яка обороняє Вугледар Донецької області, спростувала чутки про свій вихід із міста. Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці ОМБр у фейсбуці.