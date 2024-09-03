Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка: що сталося?

Адвокатка, яка раніше вже займалася розслідуванням «церковної приналежності» Порошенка, тепер заявила на його захисника Ігоря Голованя

Печерський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальну справу щодо адвоката Петра Порошенка Ігоря Голованя. Про це йдеться в ухвалі суду, повідомляє «Закон і бізнес».

«Зобов’язати компетентних посадових осіб ДБР внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою адвоката Ісаєвської О.В. від 06.08.2024», – сказано в ухвалі.

У своїй скарзі адвокат Олена Ісаєвська вказала, що «за наявними даними», рішенням ВЛК у Києві Головань начебто був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку на підставі наявності захворювань.

«Разом з тим відповідних захворювань у Голованя І.В. насправді немає, а вказане свідомо недостовірне рішення ВЛК було ухвалено на підставі сфальсифікованих документів, у результаті протиправних дій, з метою забезпечення ухилення Голованя І.В. від виконання військового обов’язку та проходження військової служби під час воєнного стану», – ідеться у скарзі адвокатки.

Також адвокат вважає, що ухилитися від армії схожим чином намагаються і найближчі родичі адвоката Порошенка. Ісаєвська їх перелічує: Головань М.В., Головань В.І., Шелякін Є.

Вона повідомила про ці правопорушення у ДБР, але оскільки справу не відкрили одразу, то подала скаргу до суду.

Раніше, як повідомляв «Главком», адвокатка Олена Ісаєвська звернулася до партії «Європейська Солідарність» з запитом що того, чи лідер партії Петро Порошенко досі залишається дияконом Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Такий же запит адвокатка спрямувала до Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ (МП).