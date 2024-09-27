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Борги українців за мікрокредитами зросли на понад 50% від початку року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Борги українців за мікрокредитами зросли на понад 50% від початку року
Середня сума мікропозики збільшилась у 1,4 раза, порівнюючи з минулим роком
фото з відкритих джерел

Більша частина нових боргів в українців з’явилася з квітня по червень 2024 року

Станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 млрд грн. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн (56%). Про це повідомляє «Опендатабот».

Так, середня сума мікропозики збільшилась у 1,4 раза, порівнюючи з минулим роком, та сягнула 6776 грн. Майже 4 млн кредитних договорів на загальну суму 26,7 млрд грн було укладено за перше півріччя 2024 року. Кількість договорів за цей період зросла лише на 1,5%, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року.

Заборгованість по мікрокредитах
Заборгованість по мікрокредитах
фото: «Опендатабот»
Середня сума мікрокредитів
Середня сума мікрокредитів
фото: «Опендатабот»

Більша частина нових боргів (66%, або 3,4 млрд грн) з’явилася з квітня по червень 2024 року. Зазначається також, що 96% мікропозик цього року українці брали онлайн.

Кредитів на строк від трьох місяців до року видали 62%, а на короткострокові позики – до місяця – припало 17% кредитів. У 8% мікропозики бралися на понад три роки.

Строк видачі мікрокредитів
Строк видачі мікрокредитів
фото: «Опендатабот»

Загальний обсяг боргу за пів року зріс аж у 1,5 раза. За перший рік повномасштабного вторгнення борг перед мікрофінансовими організаціями зменшився на 4 млрд грн, але вже з 2023 року борг знову почав зростати.

Мікрокредитний договір – один з основних видів мікрофінансування, що полягає у видачі невеликих кредитів людям, які не мають доступу до традиційного банкінгу з різних причин.

Нагадаємо, в Україні у 2023 році було укладено понад 8 млн мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн.

До слова, росіяни найчастіше з рухомого майна віддають у заставу для кредитів автомобілі, але серед забезпечення трапляються й більш дивні речі, як, наприклад, тварини чи навіть іграшки для дорослих.

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Теги: кредит українці гроші борг

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