Повернення Запорізької АЕС: Зеленський пояснив, які варіанти розглядає Україна

Володимир Зеленський: «Щодо повернення нашої станції, я вважаю, що сьогодні є тільки політичні кроки і, на жаль, їх недостатньо, інакше станція вже би повернулася під наш контроль»

Повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України можливо політичним шляхом. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Запоріжжі під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

«Щодо повернення нашої станції, я вважаю, що сьогодні є тільки політичні кроки і, на жаль, їх недостатньо, інакше станція вже би повернулася під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію, і поки що, з точки зору поля бою, я не бачу можливостей, а ті можливості, які, напевно, є, вони є небезпечними. Ми вважаємо, що, все ж таки, політично треба повертати нашу станцію», – наголосив Зеленський.

Як сказав президент, принаймні, Україна говорить про це на усіх майданчиках.

«Що стосується, хто цим займається? Займається генеральний директор МАГАТЕ Гроссі. Останні деталі я не можу вам сказати, тому що він, мені здається, впродовж тижня повинен бути на Запорізькій станції, повинен бути в Енергодарі. Повинен після цього приїхати у Київ і у мене буде з ним зустріч. Постійно працюємо над тим, щоб там була ротація команд МАГАТЕ. Це говорить про те, що все ж таки, це більш безпечно. Це говорить про те, що там російські бойовики контролюють це. Але, тим не менш, коли є представники МАГАТЕ – все ж таки, це більш безпечно. Принаймні ми з вами розуміємо інформацію. Може, не повністю, не 100%, але інформація є, що там відбувається, і контроль безпеки там, все ж таки, за МАГАТЕ сьогодні», – сказав Зеленський.

Президент додав, що йому відомо про те, що гендиректор МАГАТЕ Гроссі має приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення безпекового контролю.

Як повідомлялося, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після того, як побував на Курській АЕС, відвідає Київ та Запорізьку атомну електростанцію.

За оцінкою Інституту вивчення війни, російські офіційні особи намагалися використати візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Курську атомну електростанцію, аби представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який мав би підірвати західну підтримку України.

Раніше голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній станції погіршується. За його словами, це сталося «після удару безпілотника, який сьогодні вдарив по дорозі біля території АЕС».