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У зруйнованому Рубіжному збільшилася кількість оголошень продажу нерухомості

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У зруйнованому Рубіжному збільшилася кількість оголошень продажу нерухомості
Російські військові майже повністю знищили місто Рубіжне
фото: luhanskaVTSA

Жителі Рубіжного намагаються переоформити вцілілу квартиру за російським законодавством і позбутися її

У зруйнованому росіянами Рубіжному Луганської області збільшилася кількість оголошень стосовно продажу нерухомості. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Ті, хто залишався в місті, та ті, хто виїжджав вглиб захопленої території чи на РФ, не бачать подальшого життя в цьому населеному пункті. Намагаються переоформити вцілілу квартиру за російським законодавством і позбутися її», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни хочуть створити народні дружини у так званій «ЛНР». Вони посилюватимуть тотальний контроль російської влади над населенням. За словами Лисогора, народні дружини працюватимуть разом із правоохоронними органами окупантів. Вони посилюватимуть тотальний контроль російської влади над населенням, братимуть участь в обшуках, робитимуть доноси.

До слова, російські загарбники посилили перевірки на кордоні між так званою ЛНР і РФ, попри обіцянки скасувати їх для мешканців, які виїжджають з тимчасово окупованої території.

Також окупанти мілітаризують українських дітей на окупованих територіях.

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Теги: Луганськ Луганская область нерухомість війна Україна окупанти окупація

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