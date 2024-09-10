Головна Думки вголос Ігор Луценко
search button user button menu button
Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Як США боролися із кадровим голодом під час війни? Уроки для України

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Лише з 1965-го по 1973-й ця В'єтнамська війна забрала життя понад 58 тисяч американських військових, 300 тисяч отримали поранення
фото: depositphotos.com

США під час В'єтнамської війни запустили проєкт, який би допоміг подолати кризу призовників

За ініціативою президента США Ліндона Джонсона та міністра оборони Роберта Мак-Намари, студентам коледжів дозволили отримувати відстрочку. У результаті дефіцит призовників у діючих військах заповнювався вихідцями з бідних верств суспільства та робітничого класу (як добре, що в Україні все навпаки!).

У 1966 році брак кадрів став особливо гостро і Мак-Намара запустив «Проєкт 100 тис.», представлений громадськості як закон про «соціальну корекцію». У рамках нього за п'ять років 345 тис. осіб з низьким рівнем IQ та освіти долучилися до ЗСУ, ой, тобто до армії США, здобувши в американському суспільстві неформальну назву «Дебіли Макнамари» (англ. McNamara's Morons).

Незважаючи на те, що багато з цих людей непогано досягли успіху на службі, серед них фіксувалася велика кількість випадків СЗЧ (Самовільне залишення частини або місця служби – ред.), непокори наказам, нападів на товаришів по службі та інших військових злочинів. Тим не менш, спочатку їм вдалося знизити гостроту кадрового голоду. Тимчасово.

Однак надалі, у зв'язку з втратами на Покровському напрямі, ой, тобто у боях із в’єтнамцями, їх кількості виявилося недостатньо і функціонери Пентагону, що зневірилися, знову знизили вимоги до призовного контингенту. У результаті в армію ринули карні злочинці, наркомани і психічно хворі, які у середовищі професійних військових не викликали нічого, крім зневаги.

Наприклад, комендант корпусу морської піхоти США Луїс Вілсон, не соромлячись, називав їх «покидьками суспільства», а генерал Вільям Вестморленд висловлював свій жах від присутності у військових лавах останніх років в'єтнамської війни цих «нерозумних, злочинних і непідготовлених» людей.

***

Нам слід ввести якісні, а не тільки кількісні показники ефективності роботи ТЦК. Приміром, якщо великий відсоток рекрутів певного ТЦК іде у СЗЧ, або навпаки, отримує службові нагороди – то відповідно і оцінювати таку роботу.

Відтак, додатковий бонус отримають ті підрозділи, у котрий відсоток СЗЧ менший – тоді ТЦК з більшою охотою туди направлятимуть рекрутів. Звісно, за СЗЧ питання мають ставитися у першу чергу командирам, але це інша тема.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ТЦК мобілізація Україна США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сибіга планує докорінно змінити політику держави щодо українців за кордоном
Кадрові зміни та поставки зброї: новий очільник МЗС назвав головні пріоритети на посаді
6 вересня, 15:15
Корпус морської піхоти Нідерландів підготував українських військових до користування машинами
Нідерланди передадуть Україні машини, які пересуваються і по землі, і по воді
31 серпня, 21:17
Львівські десантники затрофеїли новітній Т-90М
Українські десантники затрофеїли сім російських танків на Курщині (відео)
31 серпня, 11:49
Загони бойового армійського резерву країни були вперше створені у 2021 році
РФ створює добровольчий батальйон для захисту Курщини: деталі від британської розвідки
30 серпня, 12:25
«Маринівка» – військовий аеродром, розташований в селищі Октябрський неподалік від села Маринівка в Волгоградській області
Аеродром «Маринівка»: що відомо про летовище, яке атакували українські дрони
22 серпня, 13:42
Як зазначає Bloomberg, поставки систем протиповітряної оборони Україні можуть не відбутись до осені
Захід порушив обіцянки щодо передачі ППО Україні – Bloomberg
20 серпня, 22:02
Як відомо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну в період з 21 по 23 серпня
Індія підтвердила візит Моді до України
19 серпня, 10:02
Поліцейські наголошують, що діти повинні купатися обов’язково під наглядом дорослих
Як безпечно відпочивати біля водойм: поради від поліцейських
11 серпня, 10:58
Остін повідомив, що Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України
Остін повідомив, коли Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні
6 вересня, 13:03

Ігор Луценко

Як США боролися із кадровим голодом під час війни? Уроки для України
Як США боролися із кадровим голодом під час війни? Уроки для України
ЗСУ у Курську. Доказ смерті путінської держави
ЗСУ у Курську. Доказ смерті путінської держави
Головна битва сьогодення, від якої залежить наша Перемога
Головна битва сьогодення, від якої залежить наша Перемога
Росіяни готують дітей до війни. А що робимо ми?
Росіяни готують дітей до війни. А що робимо ми?
Поганий командир може бути набагато небезпечнішим, ніж ворог
Поганий командир може бути набагато небезпечнішим, ніж ворог
Ви готові проголосувати за людину, котра без поважних причин не воювала?
Ви готові проголосувати за людину, котра без поважних причин не воювала?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Заборонити виїзд з України дітям: Корчинський зробив гучну заяву
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
34K
Угорщина вирішила віддати іншій країні гроші, які мали піти на ЗСУ
34K
Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8170
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua