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У реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей: Лубінець відреагував

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей: Лубінець відреагував
За словами Лубінця, діти зверталися до правоохоронців проте ті не відреагували належним чином
фото з відкритих джерел

Посадовець наголосив, що особисто контролюватиме процес слідства, аби вдалося притягнути до відповідальності всіх винуватців

 

У дитячому навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області, ймовірно, вчиняли фізичне, психологічне та сексуальне насильство щодо дітей. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, цей центр розміщує найвразливіші категорії дітей-сиріт: тих, які позбавлені батьківського піклування; тих, які перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з особливими освітніми потребами.

За свідченнями дітей, директор центру здійснював дії сексуального характеру щодо дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за «погану поведінку» чи порушення розпорядку дня.

Разом із цим, повідомляє Лубінець, дітям систематично говорили фрази на кшталт «ти нікому не потрібен/-а», «твої батьки алкаші», «ти хворий/-а», «з тебе нічого доброго не вийде».

За словами посадовця, діти уже зверталися зі скаргами до правоохоронців, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, однак ті ніяк не відреагували, а директор закладу бив палицями та принижував тих, хто скаржився.

Після виявлення цих випадків команда омбудсмена звернулася до правоохоронців та «змусила» задокументувати факти порушення. Після цього поліція відкрила кримінальне провадження, зокрема за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи.

«З понеділка я ініціюю нараду на високому рівні, із залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів та профільних міністерств, адже бездіяльність органів, що повинні захищати права дитини, є злочином. І негайного безумовного захисту потребує дитина, а не її кривдник», – заявив Лубінець.

Посадовець також наголосив, що особисто контролюватиме процес слідства, аби вдалося притягнути до відповідальності всіх винуватців.

Нагадаємо, на Полтавщині у селі Котельва батьки підлітків, які вчинили побиття та сексуальне насильство над неповнолітнім, отримали лише штраф у розмірі 850 гривень. 

Також в Одесі жінка протягом ночі знущалася зі своєї 2-річної племінниці та транслювала це у прямому ефірі в соцмережах, щоб залучити якомога більше підписників. Правоохоронці вилучили дівчинку з родини

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Теги: поліція батьки піклування дитина Лубінець

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