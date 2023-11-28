Шторм у Чорному морі вплинув на темп військових дій на фронті – ISW

Попри складні погодні умови наземні атаки продовжуються

Циклон у Чорному морі та на півдні України завдав шкоди інфраструктурі в багатьох районах прибережної південної Росії та окупованої України та впливає на темп військових дій уздовж лінії фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські джерела опублікували кадри впливу циклону на цивільну та транспортну інфраструктуру в прибережних районах Краснодарського краю, зокрема поблизу Сочі, Анапи, Геленджика, Новоросійська та Таупсе.

Українські та російські джерела також зазначили, що прибережні райони окупованого Криму, окупованої Херсонської області та більшої частини Одеської області сильно постраждали від сильного снігу та сильного вітру, внаслідок чого значна частина населення залишилася без електрики. ВМС України та Південне оперативне командування України повідомили, що небезпечна погода в Чорному морі змусила Росію повернути всі свої військово-морські кораблі та ракетоносці в пункти базування.

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Кілька джерел також повідомили, що шторм пошкодив залізничні лінії в прибережних районах, що може мати матеріально-технічні наслідки для російських військ в окупованому Криму та на півдні України.

Попри складні погодні умови, як російські, так і українські сили продовжують наземні атаки по всій території України, хоча й дещо повільніше через сніг і, як наслідок, погану видимість.

Російські військові блогери відзначили, що сильний сніг і вітер погіршили видимість і ускладнили аеророзвідку і артилерійське коректування на Херсонському напрямку, але зазначили, що українські сили скористалися умовами недостатньої видимості для закріплення позицій на лівому березі Дніпра.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун повідомив, що російські війська на Таврійському напрямку скоротили використання артилерії в півтора рази та використання безпілотників у шість разів через погоду. Проте російські війська продовжують посилено використовувати авіацію на Авдіївському напрямку.

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Складні зимові умови змусять обидві сторони більше покладатися на наземні атаки під керівництвом піхоти за відсутності можливостей повітряної розвідки та артилерійської корекції.

Нагадаємо, 26 листопада в Криму вирував сильний шторм. Вітер виривав дерева з коренем, а вода змивала дороги. Від потужної негоди потерпало західне узбережжя півострова.

«Шторм століття», який обрушився на Чорноморське узбережжя, завдав значних руйнувань у російському місті Сочі.

Як повідомлялося, холод, сильний вітер і погана видимість, які сьогодні спостерігаються в Україні, впливають на роботу авіації, а також на здатність РФ «прицільно» бити дронами.