Справа розвідника Червінського: в Апеляційному суді сьогодні відбудеться слухання

Червінський фігурант у справі про невдалу спробу викрадення російського літака, яка призвела до обстрілу українського аеродрому на Кіровоградщині

Раніше Шевченківський суд Києва продовжив запобіжний захід полковнику Роману Червінському на 60 днів

Сьогодні, 25 липня, в Апеляційному суді м. Києва відбудеться слухання у справі Романа Червінського щодо запобіжного заходу - тримання під вартою. Про це повідомила громадська діячка Роксолана Хмара у Facebook.

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Судді:

Пеленик І.Г

Слива Ю.М.

Глиняний В.Г.

Хмара також закликала всіх прийти, підтримати полковника Червінського.

Раніше Шевченківський суд Києва продовжив запобіжний захід полковнику Роману Червінському на 60 днів без права внесення застави.

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Нагадаємо, як повідомлялося, українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, «операція» проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі «Канатове» особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

У квітня Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов'язків командира однієї з частин Сил спеціальних операцій Романа Червінського. Судді проігнорували клопотання про взяття на поруки полковника Червінського