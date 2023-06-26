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Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на війська РФ в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на війська РФ в Україні
Бунт Пригожина не вплинув на здатність російських військ проводити операції тактичного рівня в Україні
фото з відкритих джерел

Бойові дії тривали у звичайному режимі вздовж усієї лінії фронту

Спроба бунту бойовиків ПВК «Вагнера» 23-24 червня, скоріш за все, не вплинула на здатність російських військ проводити операції тактичного рівня в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). 

За даними українських та російських джерел, бойові дії тривали у звичайному режимі вздовж усієї лінії фронту, при цьому окупанти також зробили спроби низки наземних атак у районі Бахмута.

При цьому експерти ISW зазначають, що деякі російські джерела використали збройний заколот як спосіб виправдовувати в майбутньому невдачі росіян в Україні та будь-які поступи українських військ на південному та східному напрямках.

Просування українських військ

В районі Бахмута українські військові розгромили підрозділи 57-ї ОМСБр 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ та знищили російський плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Російські війська продовжили обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового на тлі заяв про продовження українських наступальних дій уздовж лінії Кремінна-Сватове. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Берестового Харківської області.

Російські джерела припустили, що українські війська завдали удару по Луганську крилатими ракетами Storm Shadow, 25 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 червня, показують стовп диму в околицях міста Луганськ. 

Український Генштаб повідомив про відносно більшу кількість наступальних операцій Росії поблизу Бахмута, ніж за останні кілька днів, і заявив, що російські сили невдало атакували на північний схід від Бахмута в районі Роздолівки; на північний захід від Бахмута в районі Григорівки та Міньківки; і на південний захід від Бахмута біля Іванівського.

Російські джерела стверджували, що українські війська скористалися збройним повстанням «вагнерівців» 23-24 червня, і здійснили кілька контратак у районі Бахмута, в тому числі на південний захід від міста біля Курдюмівки і Кліщіївки; на північний захід від Бахмута біля Ягідного; і на північний схід від Бахмута на лінії Васюківка – Роздолівка.

24 червня речник 79-ї десантно-штурмової бригади України полковник Ярослав Чепурний повідомив, що чеченські підрозділи «Ахмат-Восток» і російський спецназ раптово відступили з Мар’їнки. Подробиці цього відходу неясні, але певний контингент «Ахмата» та інших спецназівців, можливо, вирушили з Мар’їнки до Ростовської області, щоб захиститися від збройного повстання «вагнерівців» 23-24 червня.

Російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж адміністративного кордону між західною Донецькою та східною Запорізькою областями 25 червня.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно намагалися захопити втрачені позиції поблизу Новодарівки. Російський блогер стверджував, що сили РФ безуспішно атакували поблизу Макарівки та Золотої Ниви, а українські сили просунулися поблизу Рівнополя та Приютного.

Російські джерела стверджували, що українські війська утримують позиції біля Антонівського мосту в Херсонській області. 24 червня російський блогер заявив, що біля Антонівського мосту точилися бої між російськими ВДВ і українськими військами.

Інший російський блогер 25 червня заявив, що українські сили зайняли позиції на східному (лівому) березі Антонівського мосту. ISW не спостерігала візуального підтвердження цих тверджень, і незрозуміло, чи паводкові води відступили достатньо, щоб українські чи російські сили могли встановити позиції поблизу цієї території.

 

Теги: окупанти Донбас військові Луганськ ПВК Вагнера

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