Ситуація на півдні: ворог очікує контрнаступу і потерпає від холери

За минулу добу кількість ворожих обстрілів на південному напрямку зменшилася до 70, а раніше вона трималася на рівні від 90

Ситуація на півдні залишається досить складною, росіяни в очікуванні контрнаступу, намагаються обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту, у деяких окупантів діагностовано холеру. Про заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ситуація (на півдні – ред.) залишається досить складною, розвивається потужно і енергійно. Оскільки ворог, безуспішно вишукуючи напрямок, звідки йому чекати максимального удару, намагається обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту», - зазначила Гуменюк.

Загарбники продовжують застосовувати і керовані авіабомби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас, зауважила речниця, «трішки зменшилася інтенсивність обстрілів». «Цілком імовірно, через те, що наша робота по складах з боєприпасами минулого тижня була результативною», – сказала Гуменюк.

Так, зазначила вона, знищені таких п’ять складів боєприпасів в смузі лівого берега позначилися на тому, що за минулу добу кількість обстрілів зменшилася до 70, а раніше вона трималася на рівні від 90.

Гуменюк також повідомила, що за минулу добу було знищено 37 російських загарбників, одну установку ЗРК «Бук», станцію радіоелектронної боротьби, два човни та дві крупнокаліберні гармати, якими ворог обстрілював Херсон.

Говорячи про спроби окупантів повернутися на позиції, які вони займали до підриву Каховської гідроелектростанції, речниця зауважила, що це вдається їм частково.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Там, де вода відійшла досить сильно, – вони повертаються. Але ця робота для них ускладнена своїм же мінуванням. Тому що воно стало стихійним після того, як вода попрацювала з їхніми мінно-вибуховими загородженнями», – сказала вона.

Водночас ворогу виявилося дуже комфортно на тих рубежах оборони, куди їх відкинула вода. «Їм сподобалося там, де більше укріплено, і подалі від сил нашої артилерії. Тому повернення на ці позиції відбувається дуже неохоче. Командуванню доводиться заштовхувати туди особовий склад. Тому що вони розуміють, що йдуть за квитком в один кінець», – розповіла Гуменюк.

Крім того, підкреслила керівниця прессцентру, у окупантів там дуже складна гуманітарна ситуація. «Вони продовжують дуже серйозно потерпати від кишкових інфекцій і деякі лікарі діагностують це як холеру», – зазначила Гуменюк.

Триває 501-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.