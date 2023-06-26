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Стало відомо, куди направився літак Пригожина з Ростова

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стало відомо, куди направився літак Пригожина з Ростова
Євген Пригожин
фото: росЗМІ

Частину шляху літак пройшов із вимкненими транспондерами

Учора, 25 червня, літак ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина вирушив із Ростова-на-Дону до Санкт-Петербургу. Про це інформує російське видання «Важливі історії» з посиланням на дані моніторингового сервісу FlightRadar.

Як зазначається, 25 червня джет Embraer Legacy 600 (RA-02795) вилетів із Петербурга і вимкнув транспондер (пристрій для передачі сигналу про місцезнаходження літака – «Главком») поряд із Ростовською областю РФ. 

Перельоти літака Пригожина 25 червня
Перельоти літака Пригожина 25 червня
скриншот: «Важливі історії»

Приблизно о 18:00 того ж дня літак знову з'явився на радарах над Тамбовською областю і повернувся в Петербург до 19:00.

Перельоти літака Пригожина 25 червня
Перельоти літака Пригожина 25 червня
скриншот: «Важливі історії»

Нагадаємо, ватажок приватної війскової компанії «Вагнер» Євген Пригожин деякий час не виходив на зв'язок після свого невдалого військового бунту. Востаннє його бачили в російському Ростові ввечері 24 червня. За домовленістю між російським диктатором Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком Пригожин має перебувати в Білорусі. 

Однак майже через дві доби після відступу з Ростова, ввечері 26 червня, голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин виступив із заявою. За його словами, «метою походу було не допустити знищення ПВК та притягнути до відповідальності всіх осіб, які своїми непрофесійними діями припустилися величезної кількості помилок під час «спецоперації».

Як повідомлялося, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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Теги: літак Євген Пригожин Санкт-Петербург росія

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