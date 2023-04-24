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Ракетний обстріл аеродрому «Канатове»: СБУ затримала ексрозвідника Червінського

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ракетний обстріл аеродрому «Канатове»: СБУ затримала ексрозвідника Червінського
СБУ затримала ексрозвідника Романа Червінського на Тернопільщині
фото з відкритих джерел

Унаслідок невдалої «спецоперації» Червінського влітку минулого року Росія завдала ракетного удару по українському аеродрому

Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов'язків командира однієї з частин Сил спеціальних операцій Романа Червінського. Він фігурант у справі про невдалу спробу викрадення російського літака, яка призвела до обстрілу українського аеродрому на Кіровоградщині. Про це повідомляють джерела «Української правди» у правоохоронних органах. 

Червінського затримали вранці 24 квітня на Тернопільщині. Суд має обрати йому запобіжний захід 25 квітня. У прокуратурі казали, що клопотатимуть про тримання під вартою.

Раніше військовому оголосили підозру в перевищенні службових повноважень 21 квітня. За це загрожує до 12 років ув'язнення.

Роман Червінський також є колишнім працівником Головного управління розвідки Міноборони України. Крім операції з літаками, раніше він відповідав за операцію щодо затримання найманців ПВК «Вагнера», також відому як «Вагнергейт».

Підозра колишньому співробітнику Головного управління розвідки Червінському була оголошена за статтею ККУ «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень».

За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. «спецоперацію» – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром «Канатове» на Кіровоградщині. Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

У спецслужбі наполягають, що ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру голові парламенту Чечні Даудову. Даудов з травня минулого року займається формуванням нових штурмових підрозділів окупаційних угруповань РФ

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Теги: СБУ аеродром

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