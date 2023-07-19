В Україні заочно засуджено на 15 років п’ятьох депутатів держдуми РФ

Депутати держдуми РФ винні у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

Прокурори в суді довели, що російські депутати вчинили умисні дії, які призвели до загибелі людей

За публічного обвинувачення Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав винними п’ятьох депутатів держдуми РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

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Російських депутатів засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що російські депутати вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

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У лютому 2022 року вони голосували за визнання «ДНР/ЛНР», а також за ратифікацію договору про співпрацю між країною-агресором та цими псевдореспубліками, що стало приводом для повномасштабного вторгнення в Україну.

Строк відбування покарання обвинувачених обчислюватимуть з моменту його фактичного затримання для відбуття покарання за даним вироком.

Досудове розслідування за процедурою in absentia здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Як повідомляв «Главком», раніше Івано-Франківський міський суд призначив 15 років тюрми з конфіскацією майна депутату державної думи Федеральних зборів Росії Анатолію Вассерману за вчинення умисних дій щодо зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей.