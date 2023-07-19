Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

В Україні заочно засуджено на 15 років п’ятьох депутатів держдуми РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Україні заочно засуджено на 15 років п’ятьох депутатів держдуми РФ
Депутати держдуми РФ винні у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України
фото з відкритих джерел

Прокурори в суді довели, що російські депутати вчинили умисні дії, які призвели до загибелі людей

За публічного обвинувачення Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав винними п’ятьох депутатів держдуми РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Російських депутатів засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що російські депутати вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

У лютому 2022 року вони голосували за визнання «ДНР/ЛНР», а також за ратифікацію договору про співпрацю між країною-агресором та цими псевдореспубліками, що стало приводом для повномасштабного вторгнення в Україну.

Строк відбування покарання обвинувачених обчислюватимуть з моменту його фактичного затримання для відбуття покарання за даним вироком.

Досудове розслідування за процедурою in absentia здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Як повідомляв «Главком», раніше Івано-Франківський міський суд призначив 15 років тюрми з конфіскацією майна депутату державної думи Федеральних зборів Росії Анатолію Вассерману за вчинення умисних дій щодо зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей.

Теги: росія суд кримінал депутат війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутати Держдуми РФ, які голосували за визнання «Л/ДНР», сядуть в тюрму на 15 років – СБУ
Депутати Держдуми РФ, які голосували за визнання «Л/ДНР», сядуть в тюрму на 15 років – СБУ
8 червня, 16:29
Термін відбуття покарання російського політика варто рахувати з часу, коли його буде затримано
В Україні депутат Держдуми і колишній одесит отримав 15 років тюрми
26 червня, 12:59
Сергій Гаврилов – досвідчений політик-комуніст, який працює у сфері релігії й боровся проти надання Україні томосу
Депутата Держдуми прогнали з Міжпарламентської асамблеї православ’я: у росіян істерика
3 липня, 16:48

Кримінал

В Україні заочно засуджено на 15 років п’ятьох депутатів держдуми РФ
В Україні заочно засуджено на 15 років п’ятьох депутатів держдуми РФ
СБУ оголосила нову підозру пропагандисту Красовському
СБУ оголосила нову підозру пропагандисту Красовському
Захоплення державної влади. Янукович та його соратник отримали підозри
Захоплення державної влади. Янукович та його соратник отримали підозри
Подробиці трагедії у Харкові: молодик убив свою родину, бо в нього «вселився Люцифер»
Подробиці трагедії у Харкові: молодик убив свою родину, бо в нього «вселився Люцифер»
На Рівненщині суд призначив суворе покарання священнику УПЦ МП за п’яну їзду
На Рівненщині суд призначив суворе покарання священнику УПЦ МП за п’яну їзду
Убив свою родину, вкрав авто та втрапив у ДТП – у Харкові затримали небезпечного злочинця
Убив свою родину, вкрав авто та втрапив у ДТП – у Харкові затримали небезпечного злочинця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину
32K
Патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви
30K
Чи буде Росія топити військовий флот Туреччини?
29K
Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії
24K
Після Перемоги маємо готуватись до наступної війни
22K
Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило

Новини

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 06:54
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Вчора, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту