Обстріл аеродрому «Канатове» спровокували українські військові: деталі справи

Російські спецслужби вели власну гру, намагаючись вивідати в українських військових секретну інформацію

Служба безпеки України розслідує всі обставини, які призвели до масованого ракетного удару по аеродрому «Канатове» 23 липня 2022 року. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Слідство встановило, що обстріл спровокували самовільні дії окремих військовослужбовців, які вирішили провести «спецоперацію» із заволодіння літаком повітряно-космічних сил РФ, чий пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

«Під час цієї «операції», що проводилася попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами, ворог отримав інформацію щодо розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Ці дані і дали змогу РФ здійснити обстріл аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області», – йдеться в повідомленні.

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Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

«Тож такі дії окремих військовослужбовців, які призвели до тяжких наслідків, загибелі й поранення українських захисників і нашкодили обороноздатності країни, потребують відповідної правової оцінки», – зазначають в СБУ.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.111 (державна зрада) та ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.

За даними ЗМІ «спецоперація» передбачала, що росіянину дадуть «квадрат», в якому він в обумовлений час влетить в повітряний простір України. Перед російськими диспетчерами пілот мав імітувати аварію. Україна оголосила би про полон пілота. Росіянин та його родина отримали би гроші та нові документи.

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Крім того, готуючи операцію українські військові та силовики випитували у російських пілотів інформацію про те, хто віддає їм накази, де вони виконують свої завдання, хто курує їхню роботу тощо.

У той же час, російські спецслужби вели власну гру, намагаючись вивідати в українських військових секретну інформацію. Учасники операції запевняють, що не видавали ворогу жодних даних. За їхніми словами, операція була погоджена в СБУ та у Генштабі.

За домовленістю, росіянин із літаком мав сісти 23 липня на аеродром «Канатове», що під Кропивницьким. Однак пілот не прилетів, аеродром того ранку обстріляли російськими ракетами.

До слова, триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав три ракетні та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу «Шахед-136». 21 із них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.