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Обстріл аеродрому «Канатове» спровокували українські військові: деталі справи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл аеродрому «Канатове» спровокували українські військові: деталі справи
Аеродром «Канатове» з висоти
фото з відкритих джерел

Російські спецслужби вели власну гру, намагаючись вивідати в українських військових секретну інформацію

Служба безпеки України розслідує всі обставини, які призвели до масованого ракетного удару по аеродрому «Канатове» 23 липня 2022 року. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що обстріл спровокували самовільні дії окремих військовослужбовців, які вирішили провести «спецоперацію» із заволодіння літаком повітряно-космічних сил РФ, чий пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

«Під час цієї «операції», що проводилася попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами, ворог отримав інформацію щодо розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Ці дані і дали змогу РФ здійснити обстріл аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

«Тож такі дії окремих військовослужбовців, які призвели до тяжких наслідків, загибелі й поранення українських захисників і нашкодили обороноздатності країни, потребують відповідної правової оцінки», – зазначають в СБУ.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.111 (державна зрада) та ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.

За даними ЗМІ «спецоперація» передбачала, що росіянину дадуть «квадрат», в якому він в обумовлений час влетить в повітряний простір України. Перед російськими диспетчерами пілот мав імітувати аварію. Україна оголосила би про полон пілота. Росіянин та його родина отримали би гроші та нові документи.

Крім того, готуючи операцію українські військові та силовики випитували у російських пілотів інформацію про те, хто віддає їм накази, де вони виконують свої завдання, хто курує їхню роботу тощо. 

У той же час, російські спецслужби вели власну гру, намагаючись вивідати в українських військових секретну інформацію. Учасники операції запевняють, що не видавали ворогу жодних даних. За їхніми словами, операція була погоджена в СБУ та у Генштабі.

За домовленістю, росіянин із літаком мав сісти 23 липня на аеродром «Канатове», що під Кропивницьким. Однак пілот не прилетів, аеродром того ранку обстріляли російськими ракетами.

До слова, триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав три ракетні та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу «Шахед-136». 21 із них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. 

Теги: СБУ обстріл військові війна росія

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