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Судді проігнорували клопотання про взяття на поруки полковника Червінського – нардеп

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Судді проігнорували клопотання про взяття на поруки полковника Червінського – нардеп
Роман Червінський
фото з відкритих джерел

Народний депутат вважає це політичною помстою

Судді Київського апеляційного суду проігнорували клопотання про взяття на поруки розвідника Романа Червінського. Про це повідомив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар’єв. Він був єдиним з поручителів, кому суд дозволив під час засідання оголосити своє клопотання.

Також полковника Червінського були готові взяти на поруки народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Михайло Бондар, народний депутат Гео Лерос та народний депутат восьмого скликання Андрій Тетерук.

«Очікувано прокурор заявив про закрите засідання. Але в попередньому суді тих поручителів, хто готовий був Романа взяти на поруки, залишили в залі суду, щоб вони могли спостерігати, слухати сам процес. Ця колегія суддів нас видворила, як і всіх, за двері, аргументуючи тим, що вони керуються КПК. Я тоді запитав, чому тоді попередній нас залишив? Тобто там ці не керувалися КПК або ви не керуєтеся, а там ці керувалися. Тобто це якісь такі подвійні стандарти», – обурився Михайло Бондар.

«Моє клопотання апеляційному суду Києва про взяття Романа Червінського на поруки, судді Юрдига О.С., Фрис Т.В. та Мельник В.В. проігнорували. Офіцера залишили під вартою», – констатував Ар’єв.

Народний депутат вважає це політичною помстою за чесно названі Червінським прізвища, які зірвали спецоперацію проти вагнерівців у 2020 році.

«Після 60 днів закінчується термін дії арешту. Будемо боротись далі. Як це було з Ріффмастером», – зазначає Ар’єв.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов'язків командира однієї з частин Сил спеціальних операцій Романа Червінського. Він фігурант у справі про невдалу спробу викрадення російського літака, яка призвела до обстрілу українського аеродрому на Кіровоградщині.

 

Теги: суд депутат Європейська солідарність прокурор

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