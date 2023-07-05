Британія повідомила, коли почне підготовку українських пілотів

Міністр Резніков вважає, що українські пілоти можуть опанувати західні винищувачі F-16 швидше, ніж передбачають наші партнери

Британія проведе базову підготовку двадцяти українських пілотів

Велика Британія планує розпочати навчання українських пілотів в серпні. Стажування мають пройти 20 військових. Про це заявив заступник міністра оборони Британії Джеймс Хіппі.

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Процесом навчання пілотів поцікавився депутат Палати громад британського парламенту Люк Поллард, який представляє Лейбористську партію. Він запитав у держсекретаря оборони, скільки українських пілотів ЗСУ підготували з лютого 2022 року.

Хіппі відповів, що в серпні Велика Британія почне базову підготовку до двадцяти українських пілотів.

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«У серпні Велика Британія розпочне базову підготовку до двадцяти українських льотчиків», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що початок навчання українських льотчиків на американських винищувачах F-16 затримується, і Україна зараз намагається поквапити союзників.

До відома, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські пілоти можуть опанувати західні винищувачі F-16 швидше, ніж передбачають наші партнери. Військові можуть встигнути за чотири місяці.