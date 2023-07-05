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Британія повідомила, коли почне підготовку українських пілотів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія повідомила, коли почне підготовку українських пілотів
Міністр Резніков вважає, що українські пілоти можуть опанувати західні винищувачі F-16 швидше, ніж передбачають наші партнери
фото з відкритих джерел

Британія проведе базову підготовку двадцяти українських пілотів

Велика Британія планує розпочати навчання українських пілотів в серпні. Стажування мають пройти 20 військових. Про це заявив заступник міністра оборони Британії Джеймс Хіппі.

Процесом навчання пілотів поцікавився депутат Палати громад британського парламенту Люк Поллард, який представляє Лейбористську партію. Він запитав у держсекретаря оборони, скільки українських пілотів ЗСУ підготували з лютого 2022 року.

Хіппі відповів, що в серпні Велика Британія почне базову підготовку до двадцяти українських пілотів.

«У серпні Велика Британія розпочне базову підготовку до двадцяти українських льотчиків», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що початок навчання українських льотчиків на американських винищувачах F-16 затримується, і Україна зараз намагається поквапити союзників. 

До відома, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські пілоти можуть опанувати західні винищувачі F-16 швидше, ніж передбачають наші партнери. Військові можуть встигнути за чотири місяці. 

Теги: військові Велика Британія навчання Україна винищувач літак

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