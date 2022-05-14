  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Спроби росіян показати хоча б якусь перемогу – це божевілля. Звернення президента (відео)

    Окупанти намагаються робити видимість успіху у війні, але виходить так собі - Спроби росіян показати хоча б якусь перемогу – це божевілля. Звернення президента (відео)
    Окупанти намагаються робити видимість успіху у війні, але виходить так собі
    фото: Офіс президента

    «Змушуємо ворога піти з української землі. Змусимо піти й з українського моря»

    Увечері 14 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із підсумками 80 доби повномасштабної війни з РФ.

    За словами глави держави, ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Російські війська досі намагаються показати хоча б якусь перемогу. На 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно, але вони не припиняють цих намагань.

    «Я вдячний кожному й кожній, хто тримає оборону та наближає і для Донбасу, і для Приазов'я, і для Херсона те саме, що зараз відбувається на Харківщині. Крок за кроком змушуємо окупантів піти з української землі. Змусимо піти й з українського моря», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, за годину до фіналу «Євробачення» Зеленський звернувся до українців (відео).

    Також повідомлялося, що президент почав відкликати послів, що «протирають штани».

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Спроби росіян показати хоча б якусь перемогу – це божевілля. Звернення президента (відео)