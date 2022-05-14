Спроби росіян показати хоча б якусь перемогу – це божевілля. Звернення президента (відео)

«Змушуємо ворога піти з української землі. Змусимо піти й з українського моря»

Увечері 14 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із підсумками 80 доби повномасштабної війни з РФ.

За словами глави держави, ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Російські війська досі намагаються показати хоча б якусь перемогу. На 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно, але вони не припиняють цих намагань.

«Я вдячний кожному й кожній, хто тримає оборону та наближає і для Донбасу, і для Приазов'я, і для Херсона те саме, що зараз відбувається на Харківщині. Крок за кроком змушуємо окупантів піти з української землі. Змусимо піти й з українського моря», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, за годину до фіналу «Євробачення» Зеленський звернувся до українців (відео).

Також повідомлялося, що президент почав відкликати послів, що «протирають штани».