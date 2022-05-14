Вороги вкотре атакували Сумщину: били з мінометів
На щастя, обійшлося без жертв
Сьогодні ввечері з території Росії вороги атакували Сумщину. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Росіяни обстріляли Великописарівську громаду.
«Приблизно шість пострілів з міномету. На щастя, людських жертв немає», – написав Живицький.
Нагадаємо, вчора росіяни двічі за ніч обстріляли ракетами село на Сумщині. Під обстріл потрапив прикордонний населений пункт.
Кілька днів тому ворог здійснив авіаналіт на Сумщину: завдано значних руйнувань (фото).
А 10 травня стало відом, що ворог обстріляв дві області з території Росії.