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    Події в Україні

    Вороги вкотре атакували Сумщину: били з мінометів

    Рашисти гатять по області з території РФ - Вороги вкотре атакували Сумщину: били з мінометів
    Рашисти гатять по області з території РФ
    фото: Дмитро Живицький / Telegram

    На щастя, обійшлося без жертв

    Сьогодні ввечері з території Росії вороги атакували Сумщину. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Росіяни обстріляли Великописарівську громаду.

    «Приблизно шість пострілів з міномету. На щастя, людських жертв немає», – написав Живицький.

    Нагадаємо, вчора росіяни двічі за ніч обстріляли ракетами село на Сумщині. Під обстріл потрапив прикордонний населений пункт.

    Кілька днів тому ворог здійснив авіаналіт на Сумщину: завдано значних руйнувань (фото).

    А 10 травня стало відом, що ворог обстріляв дві області з території Росії.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Вороги вкотре атакували Сумщину: били з мінометів