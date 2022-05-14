За годину до фіналу «Євробачення» Зеленський звернувся до українців (відео)

Зеленський закликав Європу голосувати за Kalush Orchestra

За годину до фіналу пісенного конкурсу «Євробачення-2022» Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом вболівати за наш гурт Kalush Orchestra.

«Сьогодні фінал «Євробачення». Виступає наш гурт Kalush Orchestra. Так, це не війна, але тим не менше для нас сьогодні будь-яка перемога дуже важлива. Тож, вболіваємо за наших», - сказав він.

Зеленський закликав Європу голосувати за Kalush Orchestra - № 12.

Нагадаємо, 14 травня в італійському місті Турин відбувається фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2022».

Сьогодні виступлять представники 20 країн-учасниць, що пройшли у фінал, та країн «великої п’ятірки» – Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція та Німеччина (вони є засновниками конкурсу і тому традиційно проходять до фіналу автоматично). Серед учасників фіналу – український гурт Kalush Orchestra.

Нагадаємо, у першому півфіналі 10 травня виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України, пісню «Stefania» зал нагородив оплесками стоячи. Наш гурт Kalush Orchestra вийшов до фіналу

12 травня пройшов другий півфінал конкурсу і визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі.

Букмекери з усього світу вважають фаворитом «Євробачення-2022» український гурт Kalush Orchestra. Опівдні 14 травня шанс на перемогу колективу оцінювався у 60%.

Серед інших учасників найбільші шанси на перемогу у Великій Британії (10%), Швеції (10%), Італії (6%) та Іспанії (5%). Інші країни набрали не більше 1%.

Як відомо, Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».