Президент почав відкликати послів, що «протирають штани»

Ф Офісі президента натякнули, що що посол Кірдода зганьбив «честь мундиру»

Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Кірдоду з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України y Федеративній Республіці Нігерія та Надзвичайного і Повноважного Посла України y Республіці Камерун. Відповідний указ президента опублікував заступник глави Офісу президента та дипломатичний радник президента Зеленського Андрій Сибіга.

«Українська дипломатія гідно тримає свій фронт. Посли повинні задавати тон, бути прикладом служіння для колективу і суспільства. Особливо нині, виходячи з реальності воюючої держави. Тобто, бути подвійно ефективними, результативними та невтомними. Самовіддано цілодобово працювати на Украіну. І це не про пафосність. Маю право так писати -– оскільки так працював свого часу послом. Для цього є необхідні можливості. Тому не справляєшся, не тримаєш фронт – бігом додому», – написав Сибіга.

Він натякнув, що Кірдода зганьбив «честь мундиру».

«Особливо якщо ще й ганьбиш «честь мундиру». Чергове кадрове рішення Президента відкликати посла, який не розуміє викликів, ситуації і просто «протирає штани». Далі не хочу характеризувати – нехай об’єктивні оцінки дає пряме керівництво. Це ще одне свідчення для тих, хто думає відсидітися, що «Центр все бачить», – написав Сибіга.

Він також опублікував указ президента.

Раніше президент Володимир Зеленський попередив послів України. Він заявив, що першочерговим завданням усіх українських послів є домовленості про надання нашій державі зброї.

«Сьогодні у послів дуже зрозуміле завдання, тому оцінювати роботу послів сьогодні дуже просто: у них завдання номер один – це постачання зброї», – зазначив Зеленський.

Він зазначив, що оцінювати роботу послів будуть після завершення війни.

Водночас глава держави додав: якщо хтось не показує жодного результату у виконанні поставленого завдання (а такі, за словами президента, є), то «ніхто нікому не дає другу спробу».