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Україна може отримати далекобійні ракети з касетними бомбами від США – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна може отримати далекобійні ракети з касетними бомбами від США – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Таке озброєння може допомогти ЗСУ завдати значної шкоди силам російським окупантам у глибині тимчасово окупованих територій

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена  близька до ухвалення рішення про схвалення передачі Україні ракет великої дальності, начинених касетними бомбами, стверджують чотири американські чиновники. Про це повідомляє Reuters.

Ця зброя може в значній мірі сприяти Збройним Силам України у завданні серйозних втрат російським окупаційним силам в глибині тимчасово окупованих територій.

За словами трьох американських офіційних осіб, останнім часом українські військові виявили успішні результати в застосуванні касетних боєприпасів з 155-мм артилерії, і тепер Вашингтон розглядає можливість надання Україні однієї або обох армійських тактичних ракетних систем (Atacms), здатних атакувати цілі на відстань до 306 кілометрів, або керованої ракетної системи залпового вогню (GMLRS) із касетними бомбами.

Якщо буде схвалено, будь-який з варіантів може бути доставлений до України досить швидко, зазначається у повідомленні.

На цей час у ЗСУ є 155-міліметрова артилерія, яка може перевозити до 48 касетних боєприпасів. Ракетна система Atacms, яка розглядається, може випустити близько 300 або більше бомб. Ракетна система GMLRS, подібна до тих, що є у ЗСУ, може розкидати до 404 касетних боєприпасів.

Два джерела заявили, що через показники успіху військових операцій ЗСУ, адміністрація Байдена активно вивчає можливість підсилення української армії «в надзвичайно важливий момент».

При цьому американські чиновники додали, що рішення про відправку Atacms та/або GMLRS не є остаточним, та може не бути ухвалене.

Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів.

Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні.

Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 Himars та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.

Як повідомлялося, Пентагон відреагував на чутки про передачу Україні ракет Atacms. Міністерство оборони США наразі не має інформації про плановані на найближчий час рішення про надання Україні далекобійних ракет Atacms.

Теги: Адміністрація Президента зброя військові Вашингтон озброєння

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