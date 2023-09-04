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Зеленський відвідав Запорізький напрямок фронту (фото, відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський відвідав Запорізький напрямок фронту (фото, відео)
Президент Зеленський відвідав командні пункти бійців «Таврії»
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський нагородив бійців, які відзначилися в захисті суверенітету й територіальної цілісності України

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 4 вересня, відвідав захисників України на Запорізькому напрямку. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський побував у командних пунктах бойових бригад, які беруть участь у відбитті російської агресії в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Таврія».

Глава держави разом із першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком, командувачем ОСУВ «Таврія» Олександром Тарнавським і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ, командувачем ОТУ «Марун» Максимом Миргородським відвідав командні пункти 148-ї окремої артилерійської бригади, 82-ї окремої десантно-штурмової бригади та 71-ї окремої єгерської бригади.

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фото: Офіс президента

Президент України заслухав доповіді командувачів про оперативну обстановку у зоні їхньої відповідальності та дії українських з'єднань щодо деокупації території України. Володимир Зеленський обговорив із командирами тактику боротьби з БПЛА противника.

Під час спілкування Глави держави з військовими окрему увагу було приділено їхнім потребам та актуальним проблемним питанням.

Президент також нагородив бійців, які відзначилися в захисті суверенітету й територіальної цілісності України на Запорізькому напрямку.

Так, Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» командиру аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ майору Олегу Дмитруку, який захищає Україну від російських загарбників із 2014 року. Майор був учасником боїв за звільнення Слов’янська, Краматорська, Красного Лимана, Кривої Луки, Мар’їнки. Під час повномасштабного вторгнення Росії у травні 2022-го очолив аеромобільний батальйон, який брав участь у звільненні Бериславщини у Херсонській області.

Президент також вручив ордени Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ-ІІІ ступенів та ордени княгині Ольги ІІІ ступеня захисникам і захисницям зі складу ОСУВ «Таврія», які відзначилися хоробрістю під час захисту України.

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський також відвідав Донеччину. 

Теги: війна військові Володимир Зеленський

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