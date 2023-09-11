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Сирський показав, як ЗСУ нищать техніку ворога під Соледаром (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сирський показав, як ЗСУ нищать техніку ворога під Соледаром (відео)
фото: скріншот

Сирський зазначив, що така ефективна робота продовжується завдяки спільній координації аеророзвідників 30-ї окремої механізованої бригади «Команда Вялого» та їхніх побратимів

Українські військові продовжують ефективно нищити ворожу техніку в районі захопленого Соледара (Донецька область). Відповідне відео оприлюднив генерал-полковник, командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

«Під Соледаром українські воїни продовжують знищувати техніку окупантів», – йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що це досягнуто завдяки спільній координації аеророзвідників 30-ї окремої механізованої бригади «Команда Вялого» та їхніх побратимів із інших військових підрозділів.

«FPV-камікадзе в руках наших військових дуже ефективні», – додав командувач.

Раніше повідомлялося, що українська снайперська група «Привид Бахмута» продовжує знищувати російських загарбників на Донбасі. Як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, снайпер «мінусував» окупанта на відстані майже кілометра. Це сталося у Бахмуті поблизу «літачка».

Також російські загарбники готуються взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу, не полишають своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. 

Триває 565-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Також, сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131. 

Теги: реванш військові Telegram снайпер робота відео полковник Олександр Сирський

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