Рух Кримським мостом знову перекрито, повідомляють про атаку безпілотника

Рух автомобільного транспорту через Кримський міст тимчасово призупинено

Міністерство оборони Росії повідомило, що нібито український морський безпілотник намагався атакувати Кримський міст, але, за їхніми ствердженнями, був знищений в акваторії Чорного моря. Про це міноборони РФ повідомило в Telegram.

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«1 вересня близько 23:15 мск київським режимом було здійснено спробу нанесення терористичного удару по Кримському мосту напівзаглибним безекіпажним катером. Український морський безпілотник був вчасно виявлений і знищений в акваторії Чорного моря», – йдеться у повідомленні.

Рух автомобільного транспорту через Кримський міст тимчасово призупинено з 00:00.

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«Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки», − повідомили окупанти.

Також окупанти заявили, що нібито перехопили український дрон над територією Білгородської області близько 23:00 1 вересня.

Нагадаємо, 9 серпня у Криму пролунали вибухи. Їх чули у Джанкойському районі на півночі окупованого півострова. Тоді росіяни теж перекрили Кримський міст.

Крім того, 8 серпня в кримському Джанкої пролунали вибухи, люди розповіли про «приліт» у кількох населених пунктах. Водночас місцеві гауляйтери стверджували, що там просто «детонували боєприпаси».

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До слова, українська розвідка стверджує, що після уражень українськими військовими певних об’єктів у Криму (на кшталт Чонгарського мосту) логістика для росіян ускладнюється, і надалі можна буде почути й інші позитивні новини, адже українські військові не перестануть руйнувати логістичні шляхи окупантів.