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Рух Кримським мостом знову перекрито, повідомляють про атаку безпілотника

Діана Гасюк
glavcom.ua
Рух Кримським мостом знову перекрито, повідомляють про атаку безпілотника
фото: росЗМІ

Рух автомобільного транспорту через Кримський міст тимчасово призупинено

Міністерство оборони Росії повідомило, що нібито український морський безпілотник намагався атакувати Кримський міст, але, за їхніми ствердженнями, був знищений в акваторії Чорного моря. Про це міноборони РФ повідомило в Telegram.

«1 вересня близько 23:15 мск київським режимом було здійснено спробу нанесення терористичного удару по Кримському мосту напівзаглибним безекіпажним катером. Український морський безпілотник був вчасно виявлений і знищений в акваторії Чорного моря», – йдеться у повідомленні.

Рух автомобільного транспорту через Кримський міст тимчасово призупинено з 00:00.

«Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки», − повідомили окупанти.

Також окупанти заявили, що нібито перехопили український дрон над територією Білгородської області близько 23:00 1 вересня.

Нагадаємо, 9 серпня у Криму пролунали вибухи. Їх чули у Джанкойському районі на півночі окупованого півострова. Тоді росіяни теж перекрили Кримський міст.

Крім того, 8 серпня в кримському Джанкої пролунали вибухи, люди розповіли про «приліт» у кількох населених пунктах. Водночас місцеві гауляйтери стверджували, що там просто «детонували боєприпаси».

До слова, українська розвідка стверджує, що після уражень українськими військовими певних об’єктів у Криму (на кшталт Чонгарського мосту) логістика для росіян ускладнюється, і надалі можна буде почути й інші позитивні новини, адже українські військові не перестануть руйнувати логістичні шляхи окупантів.

Теги: розвідка безпілотник Кримський міст Telegram боєприпаси військові Міноборони РФ Міноборони окупанти росіяни

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