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Україна отримає австралійські комлекси Slinger, що здатні збивати вертольоти та «Шахеди»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна отримає австралійські комлекси Slinger, що здатні збивати вертольоти та «Шахеди»
Україна отримає 110 антидронових систем Slinger
фото з відкритих джерел

Австралійська система Slinger може протидіяти багатьом цілям, використовуючи унікальний боєприпас

Австралійська компанія Electro Optic Systems передасть українським військовим антидронові комплекси Slinger. Вони здатні збивати гелікоптери та «Шахеди». Про це заявив виконавчий віцепрезидент EOS Метт Джонс.

Компанія протягом трьох тижнів вела випробування систем поблизу Сіднея. Комплекс був створений на базі 30 мм гармати M230LF та 7,62 мм кулемета MAG58 та встановлюється на пікапі GMC Denali.

«Ця технологія справді йде в Україну. Система Slinger була придбана США для пожертування Україні. Лазерна технологія все ще перебуває на стадії розробки, тому на даний час це питання не розглядається», – сказав Джонс.

У компанії-виробнику Electro Optic Systems заявили, що вони пишаються підтримкою української армії та народу України.

«Ми вже підписали два контракти для України на 110 систем, які будуть оснащені М113 і ще 50 систем з компанією під назвою «Практика», які будуть інтегровані в БТР Bushmaster. Вони коштують близько $170 млн, це значний експортний контракт», –заявив Джонс.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко особисто керував комплексом Slinger.

Зазначимо, що Slinger може протидіяти багатьом цілям, включаючи дешеві дрони-розвідники, які повідомляють про пересування військ у режимі реального часу, імпровізовані дрони-камікадзе, оснащені невеликими вибуховими пристроями, такі як іранські Shahed 136, широко використовуються російськими військами. Система Slinger здатна відстежувати і точково вражати безпілотники, що рухаються, на відстані більше 800 метрів, використовуючи унікальний боєприпас, який робить її придатною для використання в міських умовах.

Нагадаємо, раніше Україна отримала від Австралії новий пакет військової допомоги майже на $74 млн.

Теги: Австралія зброя війна Україна

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