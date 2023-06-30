Чи отримає Україна ракети Atacms? Відповідь Пентагону

Вашингтон не квапиться з рішенням щодо передачі далекобійної зброї нашій армії

Міністерство оборони США наразі не має інформації про плановані на найближчий час рішення про надання Україні далекобійних ракет Atacms. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу, цитує «Радіо Свобода».

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На прохання журналістів посадовець прокоментував повідомлення видання The Wall Street Journal про те, що Сполучені Штати Америки близькі до узгодження передачі Україні далекобійних ракет Atacms.

«Мені нема чого оголосити щодо Atacms, і я не знаю про будь-які близькі рішення щодо Atacms», – сказав Райдер.

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Ракета Atacms має радіус дії до 300 кілометрів. Білий дім не квапиться з рішенням передати цю зброю нашій країні, оскільки непокоїться, щоб Збройні сили України не застосували її для ударів по території Росії.

Нагадаємо, члени обох партій нижньої палати Конгресу США представили резолюцію, у якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні Atacms. Згодом комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США розглянув та підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 щодо негайного надання Україні ракет Atacms.

До слова, посол України в США Оксана Маркарова заявила, що з кінця травня у Вашингтоні змінили тональність, коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет Atacms.

Раніше президент США Джо Байден сказав, що Сполучені Штати Америки все ще розглядають питання надання Україні далекобійних ракет Atacms.