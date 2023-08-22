Скандал зі стадіоном за 145 млн грн. Військовий звернувся до мера Ківерців

Міський голова Ковальчук запевняв, що він не «протирає штани», а батальйони забезпечені всім необхідним

Військовослужбовець з Луцька Олександр Блажиєвський, який бере участь в бойових діях в Донецькій області, попросив дрон у мера Ківерців Олександра Ковальчука, який скандально прославився будівництвом стадіону за 145 млн грн. Однак боєць так і не отримав термінової допомоги від посадовця, який вихвалявся своєю підтримкою військових. Відеозвернення Олександр Блажиєвський опублікував у соцмережах.

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Так, Олександр Ковальчук заявляв, що якщо хтось звертається по допомогу, то не буває такого, щоб прохання не задовольнили. «Військовослужбовці з 50, 51, 53 батальйонів поки допомоги не потребують, адже забезпечені усім необхідним. А коли захисники повертатимуться з фронту, то мають бачити, що влада не протирає штани, а щось робить, і військові не дарма захищають нас», – запевняв мер Ківерців.

Тож військовослужбовець Олександр Блажиєвський попросив дрон, якого потребують захисники в зоні бойових дій. «У нас є потреба в дроні, не одному, а декількох. Але від Вас (щоб ми відчули, що ви не сидите не протираєте просто штани) нам потрібно один дрон Mavic 3. Це нам потрібно терміново», – зазначив боєць.

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До слова, вартість одного дрона – 120 тис. грн, тоді як на стадіон Олександр Ковальчук має намір витрати 145 млн грн. Захисник висловив сподівання, що на виконання термінового замовлення меру вистачить часу до 23 серпня.

Боєць пригадав слова мера про те, що комбати різних бригад говорили йому, що кожен військовослужбовець у батальйоні (а це 400 людей!) має тепловізор, хоч на потреби батальйону, зі слів міського голови, достатньо трьох приладів.

«Я дуже сумніваюся в правдивості цієї інформації. Три на цілий батальйон потрібно? Цікаво, як так можна працювати. Може, з’їздите спробуєте з трьома тепловізорами на батальйон повести спостереження хоча б», – зауважив захисник.

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Зі слів Олександра Блажиєвського, дрони – це постійна потреба, їх завжди буде не вистачати, тож над забезпеченням ними бійців треба постійно працювати.

«Не над бруківкою, не над стадіонами, а над дронами. Ударними дронами, тепловізійними дронами, якими можна працювати вночі, тепловізійними прицілами, якими можна працювати вночі прицільно, приборами нічного бачення для пересування особовим складом, які також коштують понад 100 тисяч… Чи Вас звозити в Бахмут, Вугледар, яка там зараз спортивна столиця стала?» – запитав військовий, обурюючись словам мера, який хотів зробити з Ківерців «спортивну столицю області», побудувавши там стадіон за мільйони гривень.

Через добу після озвучення потреби військових Олександр Блажиєвський повідомив, що від мера Ківерців отримав тільки один коментар, в якому він дав вказівку звертатися з офіційними документами.

«Напишіть офіційне звернення від Командира бригади і ми Вам закупимо і передамо згідно усіх норм і актів прийому передач», – написав міський голова.

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Військовий вважає, що так відповідає людина, яка не хоче нічим допомогти. І додав, що під його публікацією накопичилося чимало коментарів, проте немає жодного на підтримку Олександра Ковальчука, жодного підтвердження, що він допоміг комусь із бійців.

Нагадаємо, історія зі скандалом щодо будівництва стадіону за 145 млн грн у Ківерцях отримала несподівану розв'язку.