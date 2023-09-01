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Буданов розповів, скільки в України є часу, щоб підготуватися до реваншу РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Буданов розповів, скільки в України є часу, щоб підготуватися до реваншу РФ
фото з відкритих джерел

Голова розвідки переконаний, що Росія спробує знову напасти на Україну 

Навіть після перемоги України у війні, Кремлівська влада захоче реваншу. В України є мінімум 10 років на підготовку, саме стільки потрібно Кремлю, щоб відновитися у військовому плані. Про це заявив глава Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосійчук.

«Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати», – зазначив він.

Буданов запевнив, що у України точно будуть 10 років і якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України впливати на ті території, які будуть створені, можливо, буде набагато більше. «Але мінімально 10 років у нас буде», – спрогнозував він.

Раніше Буданов заявив, що Україна звільнить Крим комбінованим шляхом, який передбачає не лише військові та дипломатичні зусилля. Також голова розвідки заявив, що декілька днів тому до Білорусі були доставлені перші ядерні боєголовки. 

Триває 555-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 вересня. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: росія реванш військові Україна влада Кирило Буданов ворог війна

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