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    Від коронавірусу помер ключовий слідчий у справах Майдану

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    Андрій&nbsp;&nbsp;Єна організовував і проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної Сотні, працював з потерпілими і свідками - Від коронавірусу помер ключовий слідчий у справах Майдану
    Андрій  Єна організовував і проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної Сотні, працював з потерпілими і свідками

    Андрій Єна тривалий час розслідував розстріли протестувальників 20 лютого на вулиці Інститутській

    Слідчий Державного бюро розслідувань у справах Майдану Андрій Єна помер від корона вірусу. Про це повідомляє «Адвокатська дорадча група» на своїй сторінці у Facebook.

    «Це велика втрата для нас і для розслідування. Андрій Єна вже тривалий час був ключовим слідчим по епізоду розстрілу протестувальників 20 лютого на вулиці Інститутській», ─ йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що Єна організовував і проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної Сотні, координував велику кількість учасників, експертів, працював з потерпілими і свідками, досліджував, упорядковував відео.

    «Це дуже великий обсяг копіткої і важливої слідчої роботи. Ми вдячні за все, що Андрій Єна встиг зробити у справах Майдану. Висловлюємо співчуття і підтримку близьким, друзям, колегам», ─ написали у «Адвокатській дорадчій групі».

    До відома, злочини, скоєні проти учасників Революції Гідності у 2013 – 2014 роках, об'єднані у справу Майдану. У ній приблизно 90 кримінальних проваджень. Серед злочинів, щодо яких проводять розслідування, 91 вбивство.

    Теги: Небесна сотня (Євромайдан) смерть розслідування Державне бюро розслідувань Facebook коронавірус
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