У ПЦУ буде свій монастир Києво-Печерської Лаври

Епіфаній буде просити передати один із храмів Верхньої Лаври у користування ПЦУ

Синод Православної церкви України вирішив заснувати чоловічий монастир «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра» і доручив митрополиту Епіфанію звернутися до уряду з проханням передати один із храмів Верхньої Лаври та окремі її приміщення у користування ПЦУ. Про це інформує сайт ПЦУ за результатами засідання Священного Синоду 23 травня.

«Враховуючи особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, як святині всеукраїнського та світового значення, з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського Патріархату, на пропозицію Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Синод вирішив утворити у складі релігійного об’єднання Української Православної Церкви (Православної Церкви України) релігійну організацію «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) Української Православної Церкви (Православної Церкви України)», затвердив її Статут та визначив, що вона має безпосереднє пряме підпорядкування Предстоятелю Православної Церкви, як своєму Священноархімандриту (настоятелю)», – сказано в повідомленні.

Синод також попросив Предстоятеля звернутися до Кабінету міністрів України з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень у користування для звершення богослужінь і ведення монастирської діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ (ПЦУ).

Нагадаємо, наразі Києво-Печерська Лавра перебуває в юрисдикції УПЦ МП.

Раніше стало відомо, що у Києво-Печерській лаврі майже половина ченців хочуть перейти в ПЦУ – Епіфаній.

До слова, Московський патріархат чинить розправи над священниками, які перейшли до Української церкви.

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